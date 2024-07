družabno

Premierno v TV Dnevniku

21.7.2024 | 13:00 | Renata Mikec

Metličanka Vita Vlašič, ki je po študiju novinarstva ostala v Ljubljani, je že nekaj časa obraz informativnega programa TV Slovenija. Nedavno je z odliko opravila še eno premierno vlogo – postala je namreč voditeljica TV Dnevnika. Ob prihodu na »tavečo« televizijo smo jo najprej spremljali v jutranjih poročilih, zatem je vodila Prvi dnevnik in Poročila ob petih, zdaj pa jo bomo večkrat videli tudi v osrednjem TV Dnevniku. Za našo rubriko je simpatična Vita povedala: »Vodenje Dnevnika je odgovornost, ki sem jo sprejela z zadovoljstvom, predvsem pa z velikim spoštovanjem do oddaje in njenega pomena. Nikakor pa ne gre brez dobre ekipe.« Vita je hčerka znanih Metličanov Rudija in Duške Vlašič, ki sta na svojo edinko zelo ponosna, še raje kot na TV-zaslonu pa jo vidita v rodni Beli krajini. Na objavljeni fotografiji je Vita v rdečem, ob njej pa kolegi v redakciji.

