kronika

FOTO: Večurna zapora AC; utopljenec na dnu Dobličice

20.7.2024 | 08:30 | M. K.

Včeraj ob 17.58 je na avtocesti Ljubljana-Obrežje pri Dolenjem Karteljevem, v smeri Obrežja, prišlo do prometne nesreče v kateri sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo. V nesreči je bila poškodovana ena oseba. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Posredovali so tudi delavci DARS. Zaradi nesreče je bila cesta več ur zaprta.

Kolone po nesreči na AC (Fotografiji: FB PKD)

Zbil kolesarja

Ob 12.49 je na Mostecu, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom zbil kolesarja. Reševalci NMP Brežice so ga oskrbeli in prepeljali v Urgentni center SB Brežice.

Smrt v Dobličici

Ob 23.54 je v Črnomlju moški skočil v reko Dobličico. Gasilci PGD Črnomelj so preiskali brežino, dva potapljača pa sta na dnu reke našla negibno osebo. Potegnili so jo na breg in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so potrdili smrt. Prisotni so bili tudi policisti.

Gorel vrtni traktor

Ob 19.39 je v kraju Mali vrh, občina Brežice, gorel vrtni traktor. Posredovali so gasilci PGD Globoko in PGD Dečno selo, ki so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili ter preprečili širitev požara v okolico.

Gorelo na strnišču

Ob 22.38 je v bližini romskega naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGE Krško so pogasili tri manjše požare na strnišču.

Ogenj na strnišču (Foto: PGE Krško)

Po lestvi do onemoglega

Ob 11.37 so gasilci GRC Novo mesto na Kandijski cesti v Novem mestu s pomočjo lestve vstopili skozi okno v stanovanje, kjer je bila onemogla in poškodovana oseba ter odprli vrata policiji in reševalcem.

Davi ob 05.11 pa so na Zupančičevi cesti v Metliki gasilci PGD Metlika ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika, da so pomagali onemogli osebi.

‹ nazaj