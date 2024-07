posavje

Modra smer: Svetniki pozabljajo, da so v službi ljudi

17.7.2024 | 10:00

Krško - Poročali smo o nesklepčni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško v začetku meseca, ko je manjkala polovica svetnikov, in sicer opozicijskih, ki pa so odgovornost za nesklepčnost zavračali, češ, da so županu Janezu Kerinu že maja predlagali primernejši datum seje. »Odsotnost svetnikov ni bila načrtovana ali dogovorjena kot obstrukcija, temveč je posledica nepripravljenosti župana upoštevati naše predloge glede primernejšega datuma seje ter posledica dopustov, službenih in drugih obveznosti, o čemer je bil župan seznanjen,« so takrat zatrdili. Med drugim so menili, da bi morala biti seja sklicana že v juniju, kar pa po navedbah občine ni bilo mogoče, saj do takrat ni bilo mogoče pripraviti vseh gradiv.

Nesklepčna seja 4. julija (Foto: arhiv DL; D. S.)

Nato so teden dni kasneje svetniki na korespondenčni seji le potrdili vse sklepe, o katerih bi moral glasovati na nesklepčni seji. Med drugim so potrdili nove cene pomoči na domu in nove cene vrtcev.

S svojim videnjem dogodkov so se zdaj oglasili v društvu Modra smer, kjer menijo, da je šlo za namerno obstrukcijo. Njihovo sporočilo za javnost objavljamo v celoti:

Odziv društva Modra smer na nesklepčnost 14. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Krško

V četrtek, 4. julija, bi morala potekali 14. redna seje Občinskega sveta Mestne občine Krško. Ker se je je udeležilo le 15 občinskih svetnikov, občinski svet ni bil sklepčen in ni mogel odločati in sprejeti nekaj izredno pomembnih sklepov in pravilnikov. Ti se med drugim nanašajo na cene v vrtcih, subvencije za kmete in malo gospodarstvo, storitev pomoč na domu, financiranje krajevnih skupnosti, pa tudi na projekte kot sta Bazen Krško in Park urbanih športov.

Seje občinskega sveta, ki ga sicer sestavlja 30 občinskih svetnic in svetnikov, se je udeležilo 15 svetnikov (torej eden premalo, da bi bili sklepčni) med njimi tudi vsi svetniki Modre smeri: Sebastjan Komočar, Dejan Sevšek in Dejan Žnideršič.

Na četrtkovi seji neprisotni občinski svetniki se v javnosti preko izjave za medije in družbenih omrežij sicer branijo, da so »predlagali izvedbo seje 20. junija 2024. Odsotnost z včerajšnje seje je posledica dopustov, službenih in drugih obveznosti, o čemer je bil župan seznanjen«. Več kot očitno je, da občinski svetniki ne razumejo oz. nočejo razumeti dela občinske uprave. Datum sklica seje zato ni in ne more biti odvisen samo od želje župana, občinske uprave ali občinskih svetnikov. Za zadnjo sejo je npr. bilo namreč za eno od točk dnevnega reda potrebno pripraviti investicijsko dokumentacijo, ki so jo pripravljali zunanji izvajalci.

Občinski svetniki so bili na volitvah izvoljeni s strani občank in občanov. So v službi ljudi, za opravljanje funkcije občinskega svetnika oz. za udeležbo na sejah prejemajo plačilo. V Modri smeri od naših članov občinskega sveta pričakujemo odgovornost do te funkcije in do občanov. Tako kot svoje aktivnosti in dopuste prilagajamo urnikom in obveznostim na delovnem mestu, tako pričakujemo, da bodo tudi občinski svetniki prilagajali dopuste delu v občinskem svetu. Julijske seje so bile nekaj običajnega in najverjetneje še bodo v delovanju Občinskega sveta Mestne občine Krško. Pričakovati je bilo in je tudi v prihodnje, da so seje lahko sklicane vsaj do 15. julija.

Nič ni nenavadnega, da je kateri od občinskih svetnikov odsoten na kateri od sej in verjamemo, da so nekateri na tej seji manjkali upravičeno. Med odsotnimi so bili namreč tudi svetniki, ki so s svojim dosedanjim delom v tem mandatu dokazali, da delujejo tvorno in v korist občanov in občine, ter se ne ozirajo na spletke in dogovore znotraj svoje politične skupine. A v oči bode odsotnost tistih, ki se že skozi celoten mandat trudijo očrniti tako župana kot celotno občinsko upravo. Tudi če so neprisotni svetniki bili na dopustu oz. so imeli neodložljive obveznosti, pa je zelo nenavadno, da je kar 9 od 15 neprisotnih svetnikov svoj izostanek opravičilo šele na dan seje – še več, pet svetnikov je opravičilo poslalo v roku pol ure pred začetkom seje. Če bi bili res na že dlje časa planiranem dopustu, bi verjetno poslali opravičilo prej, pa tudi na izgovore o nujnem obisku mehanika zaradi prižgane opozorilne lučke težko zares verjamemo. Ob tem še dodajmo, da dva svetnika svoje odsotnosti nista niti opravičila.

Mnenja smo, da so določeni občinski svetniki izkoristili poletni čas, ko je verjetnost, da je več svetnikov upravičeno odsotnih, in po hitrih kalkulacijah ugotovili, da lahko dosežejo nesklepčnost občinskega sveta. Verjamemo, da določenim političnim strujam v občinskem svetu delovanje župana Janeza Kerina ni povšeči, ko želi prek različnih projektov in aktivnosti dvigniti kakovost bivanja v krški občini. A ko se trudijo, da bi onesposobili delovanje občinskega sveta in s tem prikazali, da župan slabo dela za občino, največjo škodo delajo predvsem občankam in občanom Mestne občine Krško. Še bolj žalostno pa je, da krivdo za nastalo situacijo poskušajo naprtiti županu.

Po zagotovilih, ki jih je dala Občinska uprava Mestne občine Krško, se bo posledice obstrukcije seje poskušalo reševati s korespondenčno sejo, vsaj tiste najbolj kritične točke. Med drugim uskladitev cen v vrtcih in sofinanciranje iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP), sicer bi starši vrtčevskih otrok v prihajajočem šolskem letu plačevali 30 % višje položnice, kot so jih v letošnjem letu. Po podatkih NIJZ v primerjavi s slovenskim povprečjem nadpovprečno število naših občanov uporablja storitev pomoči na domu, ki se glede na spremembo plač v javnem sektorju in povišanje materialnih stroškov načeloma letno korigira. Če cena ne bo korigirana, bi bilo ogroženo izvajanje te predvsem za starostnike izredno dobrodošle storitve.

Prav tako občinski svet zaradi nesklepčnosti ni mogel potrditi pravilnikov, nujnih za realizacijo proračuna namenjenega kmetijstvu, malemu gospodarstvu in vlagateljem v poslovne cone, saj razpisi ne morejo biti objavljeni pred veljavnostjo predpisov. S tem bi bili zaradi nerealiziranih subvencij na izgubi naši kmetje in predstavniki malega gospodarstva, ki se že tako vsakodnevno soočajo s težavami, ki jim jih povzroča državna birokracija, na tej točki pa jim tudi občina ne more iti nasproti vsaj takrat, ko bi to lahko storila.

O Bazenu Krško je bilo v preteklih tednih napisanega že ogromno, poudarimo samo to, da večina v četrtek neprisotnih svetnikov projekta na majski seji ni potrdila, temveč se je pri glasovanju vzdržala. Na tokratni seji je bilo načrtovano sprejemanje novelacije, standarden postopek, ki so ga nekateri svetniki, ki so sestavljali občinski svet v prejšnjih mandatih, brez težav razumeli pri najrazličnejših drugih investicijskih projektih v preteklosti, danes pa se tem istim svetnikom novelacije zdijo sporna praksa. Zavračanje projektov, kot sta Bazen Krško, ki ga občanke in občani želijo že skoraj dve desetletji in Park urbanih športov, ki bi bila v veliki meri sofinancirana iz drugih finančnih virov (CTN mehanizem), in ne samo občinskih je nerazumljivo. Je pa tudi jasen pokazatelj, da opozicija svojim občankam in občanom ne privošči razvoja, ki si ga po našem mnenju zaslužijo. Vprašanje je, če ne bi ti isti svetniki, ki danes projekte zavračajo oz. so glede njih vzdržani, brez pomislekov glasovali zanje, če bi na županskem stolčku sedel nekdo drug. Ali pa bi se, običajne redne julijske seje udeležili brez težav, tako kot vsa leta v poprejšnjih mandatih. Verjamemo pa, da je občanom in občankam slika o tem, kdo dela v njihovo korist in korist razvoja Mestne občine Krško popolnoma jasna.

Društvo Modra smer

