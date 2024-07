posavje

Svetniki vendarle potrdil sklepe z nesklepčne redne seje

12.7.2024 | 18:15 | M. K.

Krško - Krški občinski svet je na današnji korespondenčni seji soglasno potrdil vse sklepe, o katerih bi moral glasovati na redni seji pred tednom dni, a je bila ta zaradi nesklepčnosti prekinjena. Med drugim so potrdili nove cene pomoči na domu in nove cene vrtcev.

Dvorana občinskega sveta Mestne občine Krško je bila v četrtek prejšnji teden napol prazna. (Foto: arhiv DL; D. S.)

Na seji pred tednom dni je bilo od 30 prisotnih le 15 občinskih svetnikov, zaradi česar občinski svet ni bil sklepčen. Del svetnikov je sejo bojkotiral, ker so med drugim menili, da bi morala biti sklicana že v juniju, kar pa po navedbah občine ni bilo mogoče, saj do takrat ni bilo mogoče pripraviti vseh gradiv.

Zaradi nesklepčnosti so občinski svetniki o sklepih glasovali na korespodenčni seji, ki je potekala danes. Na njej so bile vse "točke korespondenčne seje potrjene s strani vseh 30 občinskih svetnic in svetnikov", so sporočili iz občine.

Občinski svetniki so med drugim potrdili nove cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Ta bo za uporabnike od 1. julija znašala 7,17 evra na efektivno uro in bo višja za 3,3 odstotka. Ob nedeljah bo cena višja za 40 odstotkov (10,04 evra na efektivno uro), ob praznikih pa za 50 odstotkov (10,75 evra).

Potrdili so tudi višje cene vrtcev. V povprečju se bo cena oddelkov prvega starostnega obdobja zvišala za 5,17 odstotka, v kombiniranih oddelkih za 6,27 odstotka, v oddelkih 3-4 let za 6,91 odstotka, v oddelkih 3-6 let za 5,47 odstotka in v razvojnih oddelkih za 11,56 odstotka. Najbolj se bo cena zvišala v oddelku 1-3 let v vrtcu Senovo, in sicer za 16,35 odstotka. Na občini kot razlog za višanje cene navajajo predvsem višje stroške dela.

