posavje

Na seji le polovica svetnikov; opozicija na dopustu?

5.7.2024 | 20:10 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Krško - Za četrtek popoldne je župan Mestne občine Krško Janez Kerin sklical nadaljevanje 13. seje in 14. redno sejo občinskega sveta. A že kmalu po 15.30 uri, ko bi se seja morala začeti, je bilo jasno, da je svetnikov premalo. Prisotnih je bilo le petnajst od tridesetih svetnikov. Da bi sejo lahko izvedli, je torej manjkal zgolj en svetnik. Po ugotovitvi nesklepčnosti je župan v skladu s poslovnikom občinskega sveta odredil petnajstminutni odmor. A tudi po petnajstih minutah ni bilo nič drugače, zato julijske seje ni bilo mogoče izvesti. Naslednja bo predvidoma konec avgusta.

Dvorana občinskega sveta Mestne občine Krško je bila v četrtek napol prazna.

Kot je dejala Janja Starc (Obrtno-podjetniška lista), ki je svojo odsotnost na seji opravičila zaradi »višje sile« (okvare avtomobila), ne pozna vseh razlogov za odsotnost drugih svetnikov. »Vem pa, da so nekateri na dopustu, kar je bilo županu poznano, saj smo ga na to opozorili že na kolegiju občinskega sveta aprila 2024, ko je napovedal sklic seje na današnji dan.« Opozicijski svetniki so na župana 15. maja naslovili dopis s podpisi petnajstih svetnikov, s katerim so ga ponovno opozorili na po njihovem mnenju neprimeren datum, saj je to že čas počitnic in dopustov.

Kerin: »Tudi v pretklosti so bile seje v juliju«

Zato so županu predlagali datum sklica 20. junij, ko bi zagotovili prisotnost vseh 15 podpisnikov. »Na naš dopis nismo prejeli odgovora, kar smo razumeli kot nezainteresiranost sklicatelja sej občinskega sveta na mnenje polovice občinskih svetnikov. Iz navedenega sledi, da je župan bil seznanjen z odsotnostjo občinskih svetnikov že od 15. maja, zato je odgovornost za nesklepčnost izključno na sklicatelju.« Kot je dodala Starčeva, je kljub temu, da je bila sopodpisnica pobude, imela namen priti na četrtkovo sejo, a ji je to, kot rečeno, preprečila višja sila.

Po Kerinovih besedah so seje v preteklih mandatih vedno potekale tudi v juliju, zato datum, kot pravi, zagotovo ni sporen. »Z datumom so bili seznanjeni že na kolegiju v maju in takrat nihče od njih ni izrazil nezadovoljstva glede julijskega datuma,« je dejal Kerin. Opozicija odgovarja: »Več kot očitno je, da 15 podpisanih na pozivu po uskladitvi datuma ni 'nihče'. Na kolegiju občinskega sveta sta bila prisotna le dva predstavnika svetniških skupin, in sicer iz svetniške skupine Energično za Krško in predstavnik svetnikov nepovezanih svetnikov, župana ni bilo na tem sklicu kolegija,« so v izjavi za javnost dan po neuspeli seji zapisali opozicijski svetniki.

»Odsotnost svetnikov ni bila načrtovana ali dogovorjena kot obstrukcija, temveč je posledica nepripravljenosti župana upoštevati naše predloge glede primernejšega datuma seje ter posledica dopustov, službenih in drugih obveznosti, o čemer je bil župan seznanjen,« so zatrdili. Na seji so poleg Starčeve manjkali Brigita Piltaver Imperl (Gibanje Svoboda), Aleš Stopar (Gibanje Svoboda), Janez Barbič (SLS), Vlado Grahovac (SLS), Matej Libenšek (SLS), Kristina Ogorevc Račič (SLS), Boštjan Pirc (SLS), Ivanka Černelič Jurečič (samostojna svetnica), Jože Kodela (Energično za Krško), Mitja Omerzu (Energično za Krško), Matija Požeg (Energično za Krško), Irena Virant (Energično za Krško), Anton Petrovič (SD) in Nataša Šerbec (SD). Mimogrede, večina med njimi je svojo odsotnost opravičila na dan sklica seje, dva svetnika pa svoje odsotnosti nista sporočila.

Opozicija: »Za nesklepčnost je odgovoren župan«

Kot dodaja župan Kerin, so v dneh pred sklicano sejo potekale seje odborov, na katere so prihajali tudi opozicijski svetniki in z ničemer niso dali slutiti, da jih na sejo občinskega sveta ne bo. »Še več, na torkovem kolegiju občinskega sveta so svojo prisotnost celo zagotovili,« je dejal župan. »Skupno se je do začetka tokratne seje opravičilo trinajst članov in članic občinskega sveta, zato je občinska uprava pričakovala, da bo seja vseeno sklepčna.«

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin

Opozicijski svetniki odgovornost za nesklepčnost zavračajo. »Ta je na sklicatelju seje občinskega sveta – županu, ki ni zagotovil prisotnosti večine občinskih svetnikov, pač pa je ignoriral pobudo 15 svetnikov. Poudarjamo, da ne gre za nikakršno zaroto, še najmanj proti županu, v primeru nesklepčnosti včerajšnje seje gre le za nerazumevanje našega poziva 15. maja 2024, v katerem smo prosili za primernejši datum sklica seje,« so še zapisali ter poudarili, da je potrebno tako pomembne in velike investicije, kot sta Bazen Krško in Park urbanih športov, obravnavati takrat, ko se bo seje lahko udeležila večina občinskih svetnikov.

Po Kerinovih besedah bo imela neizvedba julijske seje kar nekaj posledic. Ker ostajajo cene pomoči družini na domu nespremenjene, to po njegovih besedah ustvarja finančni primanjkljaj in ogroža plače zaposlenih na Centru za socialno delo, hkrati pa je, kot trdi, ogroženo tudi izvajanje same storitve. Prav tako naj bi bili zaradi neizvedbe seje prikrajšani starši vrtčevskih otrok, saj bi moral občinski svet odločati o 30 odstotnem sofinanciranju programov v vrtcih iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora (NORP). »Če ne bo prišlo do sprejetja tega sklepa, bodo starši s 1. septembrom plačevali 30 odstotkov višjo ceno za varstvo otrok v vrtcih. Zadnji sklep, vezan na dodatno znižanje iz naslova NORP, poteče 31. avgusta letos,« pojasnjuje župan.

Po njegovih besedah lahko brez občinskih subvencij ostanejo tudi kmetje in malo gospodarstvo oziroma bodo do njih prišli kasneje, saj zaradi nesprejetih pravilnikov objava razpisov ni možna. V prihodnje leto naj bi se zamaknilo tudi povišanje sofinanciranja krajevnih skupnosti v višini 130.000 evrov, zamaknila se bo podelitev koncesije za mestni avtobusni prevoz. Zaradi nesklepčnosti pa je, kot dodaja župan, ogroženo predvsem črpanje evropskih sredstev iz mehanizma CTN za Park urbanih športov (1,2 milijona evrov), Bazen Krško (4,5 milijona evrov) in za že izvedeno 2. fazo obnove CKŽ (1,5 milijona evrov), saj bodo po njegovem mnenju težko lovili roke za oddajo dokumentacije.

Občinska uprava zdaj preučuje možnosti za sklic korespondenčne seje, da bi sprejeli vsaj najnujnejše točke, še dodaja župan Janez Kerin.

