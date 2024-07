gospodarstvo

Adria Mobil pomaga zaposlenim, ki jim je toča poškodovala vozila

16.7.2024 | 14:00

Bič - Močne nevihte in neurja s točo, ki so 1. julija 2024 zajele območje Dolenjske, so bile najbolj izrazita na območju Trebnjega oziroma Velike Loke, kjer se nahaja tudi tovarna Adrie Mobil za proizvodnjo vanov. Tako tovarna kot tudi produkti so zaradi toče utrpeli škodo – na objektu so bile poškodovane strešne kupole, zaradi česar je nekaj vode prišlo tudi v sam objekt, prav tako so bili poškodovani končni izdelki, so sporočili iz podjetja.

Proizvodna lokacija v Novem mestu (na sliki) je ostala nepoškodovana. (Foto: FB Adria Mobil)

Ob velikem angažiranju pristojnih služb, lokalnih gasilskih društev ter zaposlenih je proizvodnja ponovno začela z delom že dva dni po dogodku. Pregled in popravilo škode na produktih še potekata, so pa bili tako tovarniški objekt kot tudi produkti ustrezno zavarovani. Proizvodna lokacija v Novem mestu, kjer poteka proizvodnja vseh ostalih programov Adrie Mobil, je ostala nepoškodovana.

Ker so bila v neurju močno poškodovana tudi osebna vozila zaposlenih, je vodstvo družbe Adria Mobil sprejelo sklep, da se vsem zaposlenim, ki so tistega dne utrpeli škodo na svojih osebnih vozilih, s katerimi so se pripeljali na delo, izplača solidarnostna pomoč v višini 1.200 evrov.

1. julija je toča na Dolenjskem stolkla veliko avtomobilov. (Foto: bralka)

‹ nazaj