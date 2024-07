kronika

FOTO: Na Dolenjskem klestila toča, v Posavju strela zanetila požar

1.7.2024 | 19:00 | M. K.

Foto: Neurje.si

Večji del države so popoldne zajele močne nevihte. Supercelična nevihta je zajela tudi območje severno od Novega mesta, pri čemer je blizu Šentvida padala toča s premerom vsaj dva centimetra. Današnje vremensko dogajanje bo burno tudi še zvečer, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso), kjer so za vso državo izdali oranžno opozorilo.

Supercelična nevihta je popoldne potovala v loku in zavijala desno, kar je dokaj značilno za supercelične nevihte na severni polobli, so pojasnili na Arsu.

Nevihta je potovala od Postojne preko Ivančne Gorice, Trebnjega in Novega mesta, spremljala jo je tudi toča. Najmočnejši sunek vetra so izmerili v Novem mestu, in sicer 63 kilometrov na uro.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je v Grosupljem močan veter odkril nekaj stanovanjskih objektov, v Sevnici v naselju Pavla vas pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega objekta. Podrobnosti v nadaljevanju.

Meteorna voda je težave povzročala v Ivančni Gorici, kjer je zalila nekaj stanovanjskih in gospodarskih objektov, močan veter pa je podrl nekaj dreves.

Bič; več fotografij spodaj v fotogaleriji

V nadaljevanju poročila dežurnih služb:

Občina Mirna Peč

Ob 13.31 je bilo na cesti Novo mesto-Trebnje podrtih več dreves, ki so ovirala promet. Delavci cestnega podjetja Novo mesto in Trebnje so razžagali in odstranili podrta drevesa.

Mirna Peč, proti šoli (Foto: FB PKD)

Občina Novo mesto

V občini Novo mesto je bilo zaradi neurja ob 13.49 na cesti Novo mesto-Otočec pri naselju Lešnica podrto drevo, ki je oviralo promet. Delavci cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili s cestišča. Ob 13.46 je na Trški Gori v Novem mestu močan veter poškodoval drog elektroenergetskega voda. Obveščeni so bili dežurni delavci podjetja Elektro Ljubljana.

Občina Šentjernej

V občini Šentjernej je ob 13.57 v naselju Tolsti Vrh močan veter podrl drog elektroenergetskega voda. Obveščeni so bili dežurni delavci podjetja Elektro Ljubljana. Ob 14.34 so na cesti Novo mesto-Šentjernej pri naselju Dobravica gasilci PGD Šentjernej odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

Občina Trebnje

Ob 13.25 je bil v občini Trebnje zaradi neurja oviran promet na cestah, in sicer zaradi podrtih dreves ter poplavljenih cestišč z meteorno vodo. Posredovali so dežurni delavci Komunale Trebnje in Cestnega podjetja Trebnje. V času neurja je bilo zaradi močnega vetra in toče poškodovanih več streh stanovanjskih objektov in industrijskega objekt na Biču. Meteorna voda je zalila kletne prostore in garaže stanovanjskih objektov in prostore veterinarske ambulante v Trebnjem. Meteorna voda je ogrožala objekt Občine Trebnje in sosednji objekt. Na terenu so bili gasilci PGD Trebnje, Veliki Gaber, Zagorica, Velika Loka in Šentlovrenc. Najhuje je bilo na območju naselij Veliki Gaber, Zagorica, Bič, Pristavica pri Velikem Gabru, Škovec, Velika Loka in Šentlovrenc.

Foto: FB PKD

Občina Brežice

Popoldan je tudi del občina Brežice zajelo neurje z močnim vetrom. Na Bizeljskem je tako na streho stanovanjske hiše padlo drevo in poškodovalo ostrešje. Gasilci PGD Bizeljsko so drevo odstranili in zasilno pokrili streho s folijo. V naselju Rigonce je močan veter delno razkril in poškodoval strehe na petih objektih. Gasilci PGD Rigonce objekte še vedno pokrivajo ali jih začasno zaščitijo s folijo.

Občina Sevnica

Ob 13.37 je v naselju Pavla vas, občina Sevnica, zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. Posredovali so gasilci PGD Tržišče, Sevnica, Šentjanž in Krmelj, ki so požar omejili in pogasili. Ogenj je uničil 10 kvadratnih metrov ostrešja.

