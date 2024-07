družabno

Rada sta skupaj

10.7.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Mame se vselej razveselijo družbe svojih otrok, še zlasti, ko ti odletijo iz gnezda. Marija Kokol je Metličanka, mama znanega novomeškega fotografa z Belo krajino v srcu, Roberta Kokola. »Premalokrat sem v Beli krajini in premalo sem z njo,« obžaluje njen edinec Robi, ki pa kljub vsemu izkoristi vsako priložnost za njuno druženje. Pred kratkim smo ju ob ledeni kavi ujeli v metliškem baru Liber, kjer sta veselo klepetala. Marija, ki jo prijatelji kličejo Marjanca, je vdova in živi v Trnovcu pri Metliki, pri svojih 81 letih pa je še vedno zelo dejavna. Nekoč je bila zaposlena v tovarni Beti, danes pa ji življenje bogatijo vnuka Jernej in Tamara ter enoletni pravnuk Jon. Še vedno sama obdeluje majhno njivo, vrt in sadovnjak, vozi avto in je dejavna prostovoljka Rdečega križa Metlika. Rada tudi kvačka, odlično kuha in peče vrhunsko belokranjsko pogačo, iz domačega sadja pa vsako leto skuha marmelado, ki jo vsi njeni obožujejo.

