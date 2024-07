Uspešno podjetje, ki se je kalilo na Krasu

10.7.2024

Na Krasu, ki spada v obalno-kraško statistično regijo in je s 1.043 km2 četrta najmanjša v Sloveniji, je povprečna starost prebivalcev 45,3 leta. Takšni so podatki Statističnega urada RS za leto 2022. Boštjan Jerončič, predsednik Severnoprimorske gospodarske zbornice je v začetku leta izpostavil, da primorski gospodarstveniki pogrešajo potrebo po stabilnem in konkurenčnem gospodarskem okolju, čeprav je regija med bolj propulzivnimi v Sloveniji. Goriška, Obalno-kraška in Primorsko notranjska regija so namreč v letu 2022 ustvarile skupaj kar 14 milijard evrov čistih prihodkov od prodaje, od tega 6,5 milijard evrov izvoza, pri čemer so izvoz v zadnjih 5 letih v povprečju povečevale za 8 % na leto. Podjetja v teh regijah ustvarijo na tujih trgih skoraj polovico prodaje, od tega tri četrtine na trgih EU. Gospodarske družbe primorske so v letu 2022 predstavljale dobro desetino dodane vrednosti vseh gospodarskih družb v Sloveniji oziroma 3 milijarde evrov. V zadnjih 5 letih se je dodana vrednost primorske v povprečju povečala za 5,5 % na leto. Na zaposlenega so družbe ustvarile 53 tisoč evrov dodane vrednosti. Najpomembnejše dejavnosti, gledano z vidika dodane vrednosti so promet, predelovalne dejavnosti, trgovina, gradbeništvo. Vseh delovno aktivnih oseb na Primorskem, kar vključuje zasebni in javni sektor, pa je bilo novembra lani 115 tisoč, kar predstavlja 12 odstotkov na ravni države. https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleID/87626/primorsko-gospodarstvo-si-zeli-boljso-prometno-infrastrukturo-manj-centralizacije-in-vec-internacionalizacije

dr. Dejan Gmajner

Podatki kažejo, da so na Krasu doma sposobni ljudje. Ljudje, ki se zavedajo svojih korenin in ki jih je čas naučil, da se morajo znati postaviti zase. Zato ne preseneča dejstvo, da so tam na noge postavili že veliko uspešnih podjetij, kar zaznavajo tudi statistični podatki in to takšnih, ki znajo in zmorejo ponesti ime Slovenije v svet.

Eno takšnih je tudi Biostile, ki je sicer staro 13 let, pred tem pa so ustanovitelji pred dobrimi 30 leti začeli s prodajo prehranskih dopolnil. V podjetju so od že vsega začetka največ pozornosti namenjali kakovosti, ki je še danes eno od glavnih vodil delovanja. S tem so odgovarjali tudi na potrebe kupcev v Sloveniji, za katere je značilno, da so izjemno osveščeni in zahtevni pravijo v podjetju. Da bi lahko zadostili visoki ravni kakovosti tako izdelkov kot poslovanja so od samega začetka z vlaganji skrbeli za posodobitev proizvodnje, celotne infrastrukture in znanje zaposlenih. Prav to so bili temelji uspeha najprej doma, v Sloveniji. Vzpodbujeni z uspehom doma, so se začeli ozirati tudi po tujih trgih, ki danes že predstavljajo večino posla.

»Standardizacija je za branžo v kateri delujemo izjemnega pomena. Veliko znanja in vlaganj je bilo potrebnega, da se lahko danes pohvalimo z dejstvom, da imamo vse potrebne certifikate in izpolnjujemo vse zahtevane standarde. Prav zaradi tega imamo danes veliko partnerjev, ki delujejo na področju farmacije. Na to smo izjemno ponosni, saj nam kakovost priznavajo tisti, kjer je kakovost in sledljivost praktično genski zapis delovanja. Danes lahko s ponosom rečemo, da je Biostile pretežno izvozno orientirano podjetje saj na trgu v Sloveniji ustvarimo le manjši delež našega celega prometa,« je povedal tehnični direktor dr. Dejan Gmajner.

Kar 70 odstotkov vseh njihovih kapacitet namreč zasedajo naročila iz tujine. Njihove izdelke in surovine naročniki v tujini prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami. »Prihajajo iz celega sveta, iz zahtevnih zahodnih trgov Evrope, Brazilije, ZDA, bližnjega Vzhoda. Izjemno smo ponosni, da so v nas prepoznali zaupanja vrednega partnerja iz majhne Slovenije,« še dodaja dr. Gmajner.

Za uspeh so potrebna komplementarna znanja strokovnjakov

Strategija Biostile je zasnovana na štirih nosilnih stebrih: kakovost, inovativnost, prilagodljivost in pripravljenost na spremembe. Ob že omenjeni skrbi za kakovost ob bok postavljajo nenehen razvoj znanja in izobraževanju zaposlenih. A še tako dober posameznik ne more narediti veliko, če ne deluje v dobri ekipi strokovnjakov, katerih znanje se dopolnjuje. »Stavimo na interdisciplinarnost, v ekipi imamo ljudi najrazličnejših profilov, od biotehnologov, živilskih strokovnjakov, farmacevtov do kemikov ali dietetikov in mikrobiologov in še bi lahko našteval. Poleg tega ekipe dopolnjujemo s strokovnjaki različnih starosti, združujemo mlado zagnanost in energijo s starejšimi izkušnjami in znanjem. Zato lahko naše ekipe delujejo tako dobro,« še pove dr. Gmajner.

Razvoj celovitih rešitev s slovenskim znanjem

Biostile je gotovo ena od pozitivnih zgodb s Krasa. Podjetje s pogoji dela in zaposlovanjem strokovnjakov različnih področij daje priložnost posameznikom, da se s svojim znanjem dokažejo v zahtevnem mednarodnem okolju: »Smo dokaz, da lahko ambiciozni posameznik izkoristi vse potenciale tudi na Krasu. Ko imaš zagotovljene pogoje za delo v podjetju, lahko tekmuješ z najboljšimi. Da prihajamo iz področja, ki ga mnogi demografsko okarakterizirajo kot »neurbano« področje, te še dodatno motivira. Tako mi niti za trenutek ni žal, da sem kariero posvetil tej zahtevni in konkurenčni dejavnosti, v kateri sem lastno akademsko raziskovalno delo dokazal v praksi. Čeprav sem v svojem doktoratu objavil sedem člankov, je bil prav članek s področja delovanja Biostile med vsemi najodmevnejši, saj je bil objavljen v reviji z višjim faktorjem vpliva,« je svoj preskok iz akademskih v poslovne vode orisal dr. Gmajnar.

Danes Biostile zaposluje okoli 125 ljudi med tem, ko celotna Biostilova ekipa šteje okoli 300 sodelavcev. Podjetje ima poleg sedeža v Sloveniji podružnice še v Srbiji, Bosni, Makedoniji, Črni gori, Grčiji, Češki, Slovaški, Italiji, Madžarski, Latviji in Danski, kar je dokaz, da gre za mednarodno podjetje, ki tekmuje na zahtevnih mednarodnih trgih skupaj s številnimi partnerji.

Partnersko sodelovanje širijo s ponudbo celostnih rešitev. Od informatike do logistike in same proizvodnje. Pogled v prihodnost je namenjen avtomatizaciji proizvodnje in pospešitvi distribucije. »Ena naših največjih prednosti danes je, da lahko našim partnerjem že sedaj ponudimo celoten spekter storitev. Nudimo jim naše znanje še preden zanje izdelamo prvi izdelek. Skupaj z njimi snujemo strategije, načrtujemo logistiko, nudimo jim pomoč pri standardizaciji, marketingu, skladiščenju in distribuciji. S strokovnjaki različnih področij smo si zadali smele, a uresničljive cilje, da bomo v prihodnje obdelavo 5000 paketov, dvignili na zavidljivo številko 50.000,« pravi dr. Gmajner.

Podjetje Biostile je zraslo na slovenskem znanju, na Krasu, poudarjajo. Verjamejo, da lahko ponesejo njegovo ime v svet. Ne zgolj na temelju njegovih naravnih lepot, temveč zaradi uspešnih zgodb, ki so jih odločeni pisati tudi sami.

