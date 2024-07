kronika

FOTO: Trčila motorist in tovornjak

9.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 14.46 sta v Dolenjem Boštanju pri Sevnici trčila tovorno vozilo in motorist. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Foto: PGD Sevnica

Tudi gorelo

Ob 15.48 je v Ulici Otona Župančiča v Črnomlju gorela suha trava. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili travniški požar na približno sto kvadratnih metrih.

Minulo noč ob 3.49 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu na divjem odlagališču gorele smeti in suha trava. Požar so na površini 100 kvadratnih metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu NOVA MENZA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH na izvodu VAS SKS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE , izvod 2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS, izvod 3.PROTI MIZARJU;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 3.UL. MARJANA KOZINE-NASELJE LEVO 1-49;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 4.PROTI OSOLNIKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971;

- od 10:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2, izvod 1.ČATEŽ LEVO.

