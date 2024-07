gospodarstvo

V Sloveniji junija prodanih več avtomobilov

9.7.2024 | 10:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Novo mesto - V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 5469 osebnih in lahkih gospodarskih vozil, kar je 1,8 odstotka več kot junija lani. Pri tem se je število prvič registriranih osebnih vozil povečalo za 2,4 odstotka. V prvem polletju je število prvih registracij osebnih in lahkih gospodarskih vozil poraslo za 5,3 odstotka.

Junija je bilo prvič registriranih 4783 osebnih vozil, kar je 2,4 odstotka več kot junija lani. Med znamkami je bil na vrhu Renault. Sledili so Volkswagen, Škoda in Hyundai, je razvidno iz statistike Trgovinske zbornice Slovenije.

Najbolje prodajan je bil model Renault Clio (v letu 2017 se je proizvodnja četrte generacije vrnila v novomeški Revoz in je tam ostala vse do danes), sledili so mu Renaultov Captur, Volskwagnov Tiguan, Škodin Kodiaq in Toyotin Yaris Cross.

Revoz (Foto: arhiv DL)

Lahkih gospodarskih vozil je bilo prvič registriranih 686 oz. 2,6 odstotka manj kot junija lani. Vodilne znamke so bile Renault, Ford in Vokswagen, najbolje prodajana modela pa Fordov Transit Custom in Renaultov Express.

V prvem polletju je bilo prvič registriranih 32.847 osebnih in lahkih gospodarskih vozil oz. 5,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Od tega je bilo osebnih vozil 28.337 oz. 3,8 odstotka več. V šestih mesecih skupaj so na vrhu znamke Volkswagen, Renault, Škoda in Toyota. Med modeli je bil najbolj prodajan Renault Clio. Sledijo Škoda Octavia, Renault Captur in Peugeot 2008.

Pri lahkih gospodarskih vozilih, katerih število prvih registracij se je v polletju medletno povečalo za 16 odstotkov na 4510, so bile na vrhu znamke Renault, Ford in Volkswagen, najbolje prodajana modela pa Fordov Transit Custom in Renaultov Master.

Junija je bilo prvič registriranih 226 elektrificiranih osebnih vozil, kar je manj kot četrtina toliko kot junija lani. Od tega je bilo prodanih 225 popolnoma električnih vozil ter en priključni hibrid.

V prvih šestih mesecih letos se je število novih registracij elektrificiranih vozil glede na enako obdobje lani zmanjšalo za slabo polovico na 4630. Število popolnoma električnih vozil se je zmanjšalo za nekaj manj kot tretjino na 1649, število priključnih hibridov za skoraj desetino na 580, število hibridov za slabo tretjino na 1319, število blagih hibridov pa za polovico na 1082.

Najbolj prodajana električna vozila so Teslina modela Y in 3, Cupra Born, Hyundai Kona in Volkswagnov model ID.7.

‹ nazaj