dolenjska

Škocjan dobil novega častnega občana

8.7.2024 | 18:00 | M. Ž., foto: Marko Kirar

Škocjan - Tone Dular, župnik župnij Škocjan in Bučka, je novi častni občan Občine Škocjan. Naziv in priznanje so mu podelili na slavnostni seji občinskega sveta v soboto, kar je bil tudi vrhunec letošnjega Knobleharjevega, praznika Občine Škocjan, katerega praznovanje so sklenili sinoči.

Častni občan župnik Tone Dular

Nagrado občine je prejel Martin Kirar, priznanje pa Janko Škoporc, Anton Bregar in Toni Sedlar. Priznanje Občinskega gasilskega poveljstva sta dobila Marjan Jerele in Robert Janežič.

Župan Jože Kapler (levo) s prejemnikom nagrade občine Martinom Kirarjem

Zbrane na slavnostni seji, katere slavnostna govornica je bila dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, je nagovoril domači župan Jože Kapler ter se med drugim ozrl na pretekle dosežke in načrte v prihodnosti. Spomnil je na ureditev območja ob Radulji, s čimer so pridobili čudovit prostor za druženje vseh generacij in izvedbo različnih dogodkov, izgradnjo varstveno bivalnega objekta na Bučki, pod vasjo Zagrad se nadgrajuje Zeliščarski center JV Slovenije s poučno razvedrilnimi vsebinami, med ostalimi so sanirali in asfaltirali javno pot proti Segonjam, ob izteku minulega leta pa 1150 metrov lokalne ceste proti Goriški gori.

Prejemniki priznanj občine Toni Sedlar, Anton Bregar in Janko Škoporc

»Prav v tem času se zaključujejo dela v povezavi z večnamenskim domom v Škocjanu. To je bila zajetna, največja investicija Občine Škocjan, investicija za današnje in prihodnje rodove. Imeli smo nekaj smole, ker so dela potekala v času najdražjih materialov in storitev. Ponosni pa smo, da smo projekt uspešno pripeljali do konca,« je dejal. Objekt so poimenovali Kulturni center Škocjan, v njem pa bo delovala knjižnica, oddelek predšolskega varstva, največji prostor z 260 stoli in veliko avlo pa je namenjen za različne prireditve in še kaj. Z začetkom delovanja kulturnega centra se bodo sprostili prostori v Metelkovini za potrebe delovanja društev, kjer si želijo v prihodnje v sedanji dvorani urediti prostor za druženje starejših občanov.

»Nedvomno nas žalosti dejstvo, da imamo z Direkcijo RS za ceste podpisane kar tri sporazume, in sicer za krožišče pri Dolenji Stari vasi z rekonstrukcijo regionalne ceste do priključka na avtocesto, za izgradnjo krožišča ob vstopu v Škocjan ter za izgradnjo pločnikov od Škocjana proti Stari Bučki v skupni vrednosti dobrih 5 milijonov evrov. Priznavamo, da so finančno ekonomske razmere zahtevne, dobro vemo, da tudi državni proračun ni vreča brez dna, toda ne moremo odgnati misli in prepričanja, da so se zadeve nekoliko spremenile, da je sedanja oblast zastavila druge prioritete. Razumljivo je, da vsaka državna garnitura deluje nekoliko drugače od predhodne, da želi izpolniti svoje obljube, vendar pričakovano in normalno bi bilo, da se že dogovorjeni in tudi podpisani projekti realizirajo,« je menil Kapler.

Priznanje občinskega gasilskega poveljstva sta prejela Marjan Jerele in Robert Janežič.

Dotaknil se je še projektov na področju komunalne infrastrukture – kanalizacij in vodovodov, pa tudi šolstva in predšolske vzgoje ter gospodarstva.

Osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku so z nastopi obogatili pevka Anja Ruperčič in glasbeniki Gašper Možina, Vid Pleterski in Tereza Zupet.

‹ nazaj