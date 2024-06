dolenjska

Kako so poimenovali nov kulturni hram sredi Škocjana?

30.6.2024 | 09:35 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Škocjan - Zdaj je že znano – večnamenski dom, ki ga občina gradi sredi Škocjana in bo središče kulturnega, družabnega in izobraževalnega življenja, je dobil svoje ime. Postal je Kulturni center Škocjan.

Škocjanski občinski svet je na zadnji seji odločal o imenu novega kulturnega hrama in ga poimenoval Kulturni center Škocjan.

Tako je na zadnji občinski seji skoraj soglasno odločil občinski svet – 9 svetnikov je bilo za, eden je dvignil roko za ime Kulturno središče Škocjan. To sta bila tudi dva izbrana predloga programskega odbora večnamenskega doma med štirimi predlogi, ki jih je še prej izbrala komisija (sestavljali so jo predstavniki občini in obeh kulturnih društev). Ta pa je pretehtala vseh 32 predlogov desetih občanov, ki so se odzvali na natečaj za izbiro imena.

Izbirali so glede na izvirnost, ustrezno povezavo z namenom doma in primernost za širšo skupnost. Komisija je izbrala imena: Kulturni dom Škocjan, Kulturni center Škocjan, Kulturno središče Škocjan in Srce kulture Škocjan, odbor pa torej dva od teh.

Nov kulturni center v Škocjanu je moderna stavba, lepo umeščena v prostor.

»Želeli smo, da bo poimenovanje čim bolj domiselno in prav je, da ima tako pomemben objekt glede na svoje poslanstvo in pomen v občini tudi svoje ime,« meni župan Jože Kapler.

Debeta svetnikov je bila pestra: nekaterim je bilo bolj všeč ime dom, spet drugim se je to zdelo preveč navadno in so menili, da bi si taka stavba, ki bo zelo moderna in vsestransko funkcionalna, zaslužila ime center. Ugibali so tudi o dodatku imen misijonarja dr. Ignacija Knobleharja ali jezikoslovca Frana Metelka, a so ugotovili, da je po obeh znanih rojakih poimenovanih že več stavb ali ustanov.

Blanka Matko (na desni)

Na koncu so bili skoraj soglasni, vsi pa so menili tudi, da bo najbolj pomembno, da bo kulturni center res zaživel in bo čim večkrat poln obiskovalcev.

Je pa debeta spet trčila ob ceno. Svetnica Blanka Matko je spomnila, da je bilo na začetku govora o 3, 5 milijonski investiciji, na koncu pa bo center stal 5,3 milijona evrov brez DDV, potreben bo še tudi denar za opremo, okrog 500 tisočakov. Več o županovih pojasnilih, ki je te kritike označil za navaden populizem, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

