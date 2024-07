dolenjska

Masterchefovska ričota s kranjsko klobaso ali domač ješprenj?

7.7.2024 | 10:45 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Žužemberk - Turistično društvo Suha krajina je včeraj popoldne pri paviljonu pred žužemberškim gradom pripravila Ješprejado. Tako so prireditev, kot je povedal predsednik društva Vlado Kostevc, poimenovali zato, ker v Suhi krajini ješprenju rečejo ješprej.

Ljudstvo je odločilo, da je najboljša jed iz ješprenja bil domač ješprenj ali ričet, ki ga je po družinskem receptu pripravil Andrej Menard (na sliki druge z desne).

Dogodek, ki je sodil v okvir Suhokranjskih dni in praznovanja občinskega praznika, ni bil klasičen v smislu, da bi med seboj ekipe tekmovale, katera bo boljša, in tudi niso vsi kuhali ješprenja ali ričeta. »Naša želja je, da ohranjamo tradicijo in da tudi pokažemo, na kašne nove načine se lahko pripravi ješprenj, ki je zelo uporabno živilo,« je poudaril Kostevc.

Vse tri jedi so pripravili člani društva, ki pa jih pod drobnogled ni vzela komisija, ki bi ocenjevala po strokovni plati, temveč je svoj glas, potem ko je poskusilo vse tri, po trdnem in globokem razmisleku oddalo ljudstvo. Tega se sicer ni zbralo prav veliko, morda je temu botrovalo dejstvo, da sta v tem času v občini bili še dve drugi prireditvi, a tisti, ki so prišli, niso bili razočarani.

Pogled v lonec z Andrejevim domačim ješprenjem.

Torej dve jedi – ričoto s kranjsko klobaso in solato z ješprenjem - so pripravili po receptu Jureta Galičiča, tekmovalca v najbolj priljubljenem kuharskem šovu pri nas Mastercef Slovenije, ki se je leta 2022 uvrstil med deseterico in je tekmovanje zapustil kot deveti. Sicer bi tudi sam moral biti v Žužemberku, a žal zaradi zamude letala ni uspel pravočasno priti iz tujine. Andrej Menard, ki je od letos tudi gospodar turističnega društva, pa je pripravil domač ješprenj.

Takšen je njegov recept: Čebulo nasekljaš na kockice in jo prepražiš na masti, ki ji dodaš še malo domače slanine za okus. Ko postekleni, jo malo zaliješ z vodo, da se razpusti, potem dodaš ješprenj, zaliješ z vodo, da se počasi kuha. Dodaš korenje, krompir, fižol, peteršilj, prekajeno meso, sam je dal šink, od ostalih stvari in začimb pa še lovorjev list, govejo jušno kocko ali dve (odvisno od količine, ki jo kuhaš), nasekljan česen, paradižnikov koncentrat, malo mlete sladke paprike, malo majarona in origana. Solimo in popramo pa po okusu. »Bomo videli, kako bo danes. Do zdaj so ga še vedno vsega pojedli,« je smeje pripomnil. No, tudi tokrat mu je očitno uspelo, saj je dobil daleč največ glasov. Naj pridamo, da je malo presenetljivo solata »premagala« ričoto.

»Naša želja je, da ohranjamo tradicijo in da tudi pokažemo, na kašne nove načine se lahko pripravi ješprenj, ki je zelo uporabno živilo,« je poudaril presednik društva Vlado Kostevc.

Za pokušino še recepta Jureta Galičiča

Ričota s kranjsko klobaso

Sestavine: Ena čebula, dva korenja, 0,25 kilograma ješprena, ki smo en večer pred uporabo namočili v vodo, pol litra jušne osnove, kranjska klobasa, parmezan.

Postopek: Prepražimo na kocke narezano čebulo in korenje, dodamo ješpren, ki smo ga eno noč prej namočili v vodo in ga temeljito sprali. Dodamo jušno osnovo in kuhamo približno deset minut. Medtem na majhne koščke narežemo kranjsko klobaso in jo dodamo ričoti. Po približno petih minutah dodamo nariban parmezan in z jušno osnovo uravnavamo željeno gostoto. Solimo in popopramo po okusu.

Solata z ješprenom

Ješpren čez noč namočimo in naslednji dan skuhamo v slanem kropu in ohladimo. V solato lahko damo različno zelenjavo – svežo (kumare, češnjev paradižnik …) ali popečeno (bučke, papriko …). Začinimo s soljo in poprom, okisamo, lahko tudi z balzamičnim kisom, in dodamo bodisi oljčno bodisi bučno olje. Na vrh lahko dodamo tudi pečen sir, kranjsko klobaso, piščanca, lahko pa pustimo v brezmesni različici in dodamo le kakšne kroglice mocarele. Domišljija naj naredi svoje.

Pa dober tek vsem!

