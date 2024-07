dolenjska

Gradnja prizidka k šoli v polnem teku

6.7.2024 | 17:00 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Šentvid pri Stični - Medtem ko so šolarji na zasluženih počitnicah, šolski prostori v šentviški šoli ne samevajo. Vse od spomladi namreč na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični poteka izgradnja novega prizidka, ki bo šolo obogatil za sedem novih učilnic, od tega za štiri dodatne v prvem nadstropju. V času glavnih počitnic pa so se začela intenzivna dela v notranjih prostorih, in sicer v kuhinji, zbornici, upravnih prostorih in kabinetih, so sporočili z ivanške občine.

Na gradbišču prizidka, po zaključenem betoniranju betonskih plošč v pritličju in prvem nadstropju, trenutno potekajo dela na strehi. V juliju je predvidena izdelava strehe ter dobava in montaža oken. Izvajanje fasadnih del ter instalacij bo potekalo v juliju in avgustu.

Kot že rečeno, pa v poletnih mesecih poteka tudi rekonstrukcija nekaterih prostorov v šolski zgradbi. Glavna dela se po demontaži kuhinjskih elementov in opreme izvajajo v prostorih kuhinje, kjer so izvedli nekatere rušitve in odstranitve pregradnih sten ter tlakov. Hkrati se izvaja še priprava za novo talno ploščo, estrihe in predelne stene. Prav tako poteka prenova zbornice in kabinetov.

V tem tednu je bila podpisana tudi pogodba za dobavo in montažo pohištvene opreme za OŠ Ferda Vesela. Posel so zaupali podjetju HI-PO d.o.o. iz Brezja pri Grosuplju.

