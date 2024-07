kronika

FOTO: Toča stolkla avtomobile, dež prožil plazove

2.7.2024 | 07:00 | M. K.

Še ves večer so gasilci odpravljali posledice včerajšnjega močnega popoldanskega neurja, ki je, kot smo podrobno s fotografijami že poročali, povzročilo obilo težav na Dolenjskem in v Posavju. Predvsem na območju Trebnjega so zvečer krotili narasle meteorne vode.

Danes bodo seveda še marsikje vidne posledice neurja. Tako je pri Bregu pri Temenici.

Tako pa je bilo sinoči v Zagorici pri Velikem Gabru (obe fotografiji FB PKD). Spodaj v fotogaleriji sta tudi fotografiji našega bralca - avtomobile v Ivančni Gorici je dobro stolkla toča ...

Kronološka poročila uprave za zaščito in reševanje:

Ob 20.32 je v naselju Krtina, občina Trebnje, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Šentlovrenc in Velika Loka so postavili protipoplavne vreče in preprečili zalivanje hiše.

Ob 20.36 je v Šentlovrencu, občina Trebnje, meteorna voda poplavila dvorišče stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentlovrenc so prečrpali 25 kubičnih metrov vode.

Ob 20.55 je v Martinji vasi, občina Trebnje, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentlovrenc in Čatež so izčrpali okoli 30 kubičnih metov vode in blata.

Ob 21.06 je v Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, meteorna voda zalila klet in kurilnico stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šmarjeta so vodo izčrpali.

Ob 21.11 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Grmovlje, kateri so spremenili tok vode.

Ob 21.24 je v naselju Goljek, občina Trebnje, meteorna voda zalila prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Čatež in Trebanjski Vrh so izčrpali okoli pet kubičnih metrov vode.

Ob 20.17 so gasilci PGD Gabrje v Ulici 15. aprila v Dobovi iz kleti stanovanjskega objekta črpali okoli pet kubičnih metrov meteorne vode.

Na Pišeški cesti na Bizeljskem je veter včeraj drevo podrl na streho hiše. (Foto: PGD Bizeljsko)

Padec s strehe

Ob 10.40 je na Kumrovški cesti na Bizeljskem, občina Brežice, moški padel s strehe objekta. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Pomoč reševalcem

Ob 16.26 so pri Komarni vasi, občina Semič, gasilci PGD Črmošnjice pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri prenosu poškodovane osebe do vozila.

Zgorela zabojnika za sveče

Minulo noč ob 0.52 sta na Trubarjevi cesti v Šentjerneju gorela komunalna zabojnika za sveče. Gasilci PGD Šentjernej so goreča zabojnika pogasili. Zabojnika sta uničena.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 2, TP RAKOVEC, TP BOŽAKOVO;

- od 7:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 1.PROTI PARADIŽU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971;

- od 7:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽIJA, izvod 2.PROTI KARTELJEVSKI GORI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 uro na območju TP Hrastovica, nizkonapetostno omrežje – Hrastovica.

