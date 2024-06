družabno

Večni Ivo

26.6.2024 | 12:45 | R. Mikec

Iva Kuljaja iz Gabrja (na fotografiji desno) poznajo številni Dolenjci, pa tudi drugje po Sloveniji ima veliko prijateljev in znancev. Je človek, ki je kljub upokojitvi še vedno dejaven na različnih področjih. V najplodnejših letih je bil novinar, publicist in nekaj let vpet tudi v lokalno politiko, še vedno je član reda slovenskih vitezov vina in velik ljubitelj cvička. Tudi v zrelih letih ostaja delovno aktiven, saj nadaljuje dolenjsko tradicijo pridelovalca in promotorja cvička in je eden prvih ambasadorjev tega dolenjskega posebneža. Pred dnevi je, obkrožen z družino in prijatelji, praznoval okrogli jubilej – 70. rojstni dan. Ob obletnici so ga presenetili celo cvičkovi ambasadorji in mu podarili njegov portret, umetniško delo izvrstnega portretista Sama Kralja (levo). Novomeški slikar ga je upodobil kot lovca in vinarja. Ob izročitvi darila je bil Ivo zelo presenečen, pa tudi vesel in ganjen.

‹ nazaj