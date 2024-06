šport

Ivačiču zmaga v Petišovcih

24.6.2024 | 08:30 | STA

Lendava - Na uvodni preizkušnji državnega prvenstva v spidveju, ki je v soboto potekala v Petišovcih pri Lendavi, je zmagal državni prvak Matic Ivačič. V letošnjem DP sta sicer na sporedu le dve dirki, druga in hkrati zadnja bo 29. septembra spet v Petišovcih.

Krčan Matic Ivačič s pokalom za zmago na prvi dirki državnega prvenstva Slovenije v speedwayu v letu 2024 (Foto: AMZS)

Na dirki, ki jo je pripravilo domače društvo ST Lendava, je tekmovalo 12 voznikov, poleg slovenskih še predstavniki Nemčije, Poljske, Avstrije, Italije in Argentine, so sporočili iz krovne zveze AMZS.

V rednem delu je Anže Grmek zbral 11 točk v štirih nastopih, zaostal je le za Ivačičem, ki je po 12 vožnjah ostal neporažen ter zbral 12 točk. Oba konkurenta za naslov prvaka sta se tako neposredno uvrstila v finalno vožnjo.

V dodatni vožnji za preostali mesti v finalu so nastopili štirje tuji tekmovalci: s po devetimi točkami tretje- in četrto uvrščena po rednem delu, Nemca Marius Hillebrand in Sandro Wasserman, sedem točk je zbral Poljak Tomasz Orwat, Avstrijec Sebastian Kössler pa šest.

Foto: AMD Krško

V finale sta se uvrstila Orwat in Wassermann. Finalna vožnja večera se je začela z izključitvijo Poljaka, ki po dveh minutah ni bil pripravljen na start in je dirko končal na mestu tik pod zmagovalnimi stopničkami.

V finalu je po dobrem startu Ivačiča Grmek izkoristil prostor v izhodu iz prvega ovinka in se prebil naprej, ob tem pa je Ivačič zaradi kontakta z Grmekom končal na tleh in vožnja je bila prekinjena.

Krajšo je potegnil mladi Ljubljančan, ki se je po diskvalifikaciji moral zadovoljiti s tretjim mestom med člani in prvim med mladinci do 21 let. V ponovljeni finalni vožnji sta tako nastopila le Ivačič in Wassermann. Ivačič je vodil od starta do cilja in tretje leto zaporedoma dobil dirko za državno prvenstvo na ovalu v Petišovcih.

Foto: AMD Krško

Veteran Denis Štojs, za katerega je letošnja sezona že 30. v spidveju, pa je po uvodni ničli nanizal tri tretja mesta in s tremi točkami končal na 11. mestu.

