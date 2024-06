kronika

FOTO: Zagorela plastična folija v trgovini; gorelo tudi strnišče

23.6.2024 | 08:15 | M. K.

Včeraj ob 12.45 je v Slovenski vasi pri Šentrupertu zagorela plastična folija v trgovini z gradbenim materialom. Zaposleni v trgovini so takoj pričeli z gašenjem in ogenj pred prihodom gasilcev omejili. Gasilci PGD Šentrupert so požar dokončno pogasili. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Sveti Rok in Zabukovje. vendar njihova intervencija ni bila potrebna, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V trgovini je zagorela plastična folija - več fotografij spodaj v fotogaleiji. (Foto: PGD Šentrupert)

Gorelo strnišče

Ob 21.24 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Veliki Podlog in Drnovo, ki so požar na površini štiristo kvadratnih metrih pogasili.

Pri Kerinovem Grmu so gasili strnišče - več fotografij spodaj v fotogaleriji. (Foto: PGE Krško)

