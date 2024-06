dolenjska

Ljudje se več ne počutijo varne niti na svojem

21.6.2024 | 17:30 | M. L.

Novo mesto - V Novem mestu so se danes sestali župani, dolenjskih, posavskih in belokranjskih občin, ki se soočajo z romsko problematiko. Kot so poudarili, je država zavrnila njihove predloge za zakonske spremembe in napovedala, da bo pripravila svoje predloge za reševanje omenjenih težav. Župani razočarani ugotavljajo, da nimajo vzvodov za ukrepe, ob tem pa občutijo nemoč ali pa nepripravljenost države, ki na tem področju ne opravi svoje naloge.

»Danes ugotavljamo, da ne samo, da teh predlogov ni, ampak da se tudi stvari ne rešujejo in da se na dnevni ravni poslabšujejo,« je dejal župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Zavzel se je za to, da se zakonodajo uredi tako, da država ne bi popuščala tistim Romom, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo, saj "bomo le na ta način dosegli, da se bo dvignila izobrazbena raven Romov", da bi kazni enako veljale za vse in da bi država začela meriti učinkovitost svojih ukrepov. Poudaril je, da je zdaj žogica na državi, ki se je zavezala, da bo stvari reševala. Župani bodo na nerešene stvari opozarjali še naprej. Novomeški župan je poudaril nujnost, da država pri ukrepih pozitivne diskriminacije začne meriti učinkovitost teh ukrepov in da tudi začne pred družbo odgovarjati, kako stvari rešujemo in kako tudi zapravljamo davkoplačevalski denar brez učinkov.

Župan občine Škocjan Jože Kapler je navedel nekaj dogodkov v zadnjih dneh na njihovem območju, ki kažejo na vse več nasilja. Med incidenti je omenil najmanj deset vlomov v čistilno napravo, poškodovano mrežo okrog poslovne cone, razbito avtobusno postajališče in še drugo. "Osnovno sporočilo vseh teh dogodkov je, da se lahko počne, kar se hoče," je dejal. Tudi on je opozoril, da bi se lahko ljudje samoorganizirali, če ne bodo začeli reševati stvari. »Z zaskrbljenostjo ugotavljam kot župan, in to ugotavljajo tudi naši občani, da niso več varni niti na svojih parcelah,« je dejal škocjanski župan.

Kot je opozoril župan Mestne občine Krško Janez Kerin, so kriminalne skupine zelo premične in ne poznajo občinskih in pokrajinskih meja, tako delujejo po celem Posavju, Dolenjski in Beli krajini. »Primerov kršitev je veliko, napredka na tem področju ni doseženega, kvečjemu se ti problemi stopnjujejo,« je rekel krški župan.

Metliška županja Martina Legan Janžekovič je izpostavila predrznost in nasilno obnašanje več skupin iz romske skupnosti. »Pričakujemo enakost pred zakonom,« je poudarila. Opozorila je na primer nasilja na majski Vinski vigredi. "Nedopustno je, da smo kot večina talec manjšine, katerih prihodki in pravice niso v sorazmerju z njihovimi dolžnostmi," je dodala.

Župan občine Šentjernej Jože Simončič je izpostavil velik porast kriminala in predvsem huliganstva mlajših pripadnikov romske skupnosti. Kot je rekel, glede na razmere opažajo, da je policija neučinkovita. »Potrebno bo povečati pristojnost policije in njihov angažma, sicer se bo javno življenje v naših krajih zelo zmanjšalo,« je rekel šentjernejski župan. Tudi sami župani po njegovi oceni nimajo dovolj vzvodov za ukrepanje, "na drugi strani pa občutimo premalo volje države, da na tem področju opravi svojo nalogo". "In to je zelo slab signal, če država ne obvladuje javnega reda v državi," je dejal. "Treba bo ukrepati, sicer bomo vsi utrujeni, razočarani in jezni, stvari pa bodo prešle v roke nekih skupin, ki si jih ne želimo," je opozoril Simončič.

