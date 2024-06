šport

Šmarješki športni vikend in 28. Šmarješki tek

10.6.2024 | 14:00 | A. L.

Šmarješke Toplice - Da je drugi vikend v juniju rezerviran za obisk Šmarjeških Toplic zaradi športa oz. predvsem teka, je letos vedelo več kot 2500 obiskovalcev, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije, Hrvaške, BIH, ter celo iz S. Makedonije, Ukrajine, Španije in Velike Britanije. Osrednji dogodek je bil tudi letos 28. Šmarješki tek, ki sedaj ohranja format dvo-dneve prireditve za razdelitev udeležencev in lažje delo organizacije, ki še vedno temelji na skoraj 90 prostovoljcih, ki so preko vikenda in v mesecih pred dogodkom vanj vložili skoraj 1000 ur dela. Sobotni del je bil dopolnjen s športnimi igrami (Spike ball, nogometni turnir, turnir v tenisu in namiznem tenisu) ter družabnim delom »pod lipo« s ponudbo hrane in pijače skozi ves dan.

Tekaške razdalje so bile razdeljene na sobotni del (otroški teki) ter nedeljsko dopoldne, ko je potekal pohod, rekreativni tek na 2km traili na 8km, 19 in 28km. Skupaj je letos sodelovalo kar 848 tekačev in tekačic ter pohodnikov (550 otrok, 298 odraslih tekačev ter 40 pohodnikov), prijavljenih je bilo še nekaj več. Tudi letos so soboto preplavili otroci, poleg 400 šolskih startov je teklo tudi 150 predšolskih otrok. Oba dneva je bilo je poskrbljeno tudi za pestro spremljevalno ponudbo, s katero so v celoti izkoristili prostor, ki je na voljo na startno – ciljnem prostoru, predstavljala so se podjetja iz sveta športa in s športom povezanih produktov.

Absolutna zmagovalca na 8km progi sta postala najhitrejša člana AK Sevnica, Miha Povšič in Nika Tisu. Na 19km sta slavila Matej Virant (ekipa MU) in Aleksandra Vidergar (Marathon Novo mesto), na najdaljši, 29km progi pa Nejc Orehek (ATD Savinjčan) in Urška Lamovec (ekipa MU).

