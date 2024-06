dolenjska

Motoristi s Tomosi in Puchi preplavili Zabrdje

8.6.2024 | 17:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Zabrdje - Zabrdje so danes preplavili motoristi, saj so v tej majhni vasi blizu Mirne pripravili deveto srečanje mopedov znamke Tomos in Puch. Zbralo se jih je več kot 100, točno ob pol dvanajstih pa so se v treh skupinah podali na panoramsko vožnjo. Pri tem so jih spremljali člani Društva starodobnih vozil Iskreni mopedisti.

Točno ob pol dvanajstih so se podali na panoramsko vožnjo.

Malo po deseti uri se je v Zabrdje z vnukom Lanom pripeljal Branko Štekovič. »To je Tomos T12, letnik 1967,« je povedal, ko smo ga povprašali, kateri motor vozi. »Kupil sem ga od mojega bivšega sodelavca, starejšega gospoda. Motor je bil v precej slabem stanju, zato sem ga razstavil, zamenjal nekatere dele in sestavil nazaj. Vanj sem vložil kar veliko truda,« je dejal 60-letni Branko, po poklicu avtomehanik.

Branko Štekovič z vnukom Lanom

Restavriranje starih motorjev je njegova strast, samo časa nima za ta hobi. Doma ima še en potovalni motor, po njegovih besedah pa mora biti pri hiši vsaj en Tomos. »Z njim se zapeljem dvakrat na leto, če se. To srečanje je ena takšna priložnost, da ga spravim v tek,« je še dodal Branko, ki je dolgo časa živel v Ljubljani, pred leti pa se je preselil na Debenec, kjer uživa v miru in neokrnjeni naravi.

Nedaleč stran je podobnega Tomosa parkiral 74-letni Jože Gliha z Biča. »Moj je bolj sodoben od tistega, ki ste ga prej gledali. Ima že 'montizerje',« je pripomnil. Pri 17-letih mu ga je kupil oče. »Zelo sem si ga želel. To je bil Audi za tiste čase. Punce so takrat drugače gledale na fante, ki smo imeli motor. Oče me je očitno imel zelo rad, da mi ga je kupil. Zanj je prodal bika,« pripoveduje Jože in dodaja, da se je z njim na začetku veliko vozil, ko je prišel iz služenja obveznega vojaškega roka, pa si je kupil avtomobil. Motor je še vedno v zelo dobrem stanju, preoblekel je le sedež. Kolikokrat se z njim zapelje? Jože odgovarja, da le nekajkrat.

Jože Gliha se je pripeljal z rdečim Tomosom T12. Oče je zanj prodal bika, da ga je kupil.

Med množico motorjev se je na enemu svetil napisa: »Prodam, letnik 1972«. Njegov lastnik Gustelj Pekolj z Gombišča pri Velikem Gabru je pojasnil, da ga ne potrebuje, saj ima doma še dva druga. »Ta je pri hiši sicer že dolgo časa. Oče ga je kupil, vendar nam mulcem ni dovolil, da bi se z njim vozili. Tam imate kolesa, nam je dejal. To je '3-brzinc na zajle'. Zadnjih 25 let je stal, nima nobenih kilometrov,« o motorju pove Gustelj. Na vprašanje, kakšna je cena, pa je odgovoril: »Tam 1600, 1700 evrov, ker ima vse dele še originalne.«

Gustelj Pekolj prodaja motor.

Na srečanje so se nekateri pripeljali iz drugega konca Slovenije. Alojz Bremec je ob pol osmih zjutraj krenil z Bleda. »To je bilo ogrevanje. Družbo so mi na poti delali še Andrej, Matjaž in Matej. Šli smo po lokalnih cestah, skozi Ljubljano po Celovški cesti smo ga 'žgali na polno', da smo ujeli zeleni val. S Tomosom gremo na izlet tudi v druge države, bili so že v Albaniji, Črni gori in še bi lahko našteval. Saj imamo vsi motorje, ampak vožnja z mopedom je svojevrsten izziv, poln adrenalina. To je povsem druga zgodba. Letos poleti načrtujemo izlet v Bosno in Hercegovino,« je o načrtih povedal Bremec, ki vozi Tomos 14M, letnik 1982. Po njegovih besedah doseže do 90 kilometrov na uro. Pred dobrimi desetimi leti ga je pripeljal iz Hrvaške, od takrat je z njim naredil že okoli 50.000 kilometrov.

Alojz Bremec se je pripeljal z Bleda.

S Trebelnega se je pripeljal tudi Anton Starič. »Vozim Tomos štirko, sem član Tomos kluba Trebelno. Že večkrat sem bil na tem srečanju. Luštno je, ko se družimo, vreme nam danes dobro služi, to je pravi užitek,« je bil navdušen pred štartom panoramske vožnje.

Anton Starič

Srečanje mopedov znamke Tomos in Puch v Zabrdju postaja že tradicija, je izpostavil predsednik Smučarskega društva Zabrdje David Jerič. »Pred devetimi leti sta pobudo za to dala brata Gracar. Onadva sta začela, nato pa je naše društvo, ker poleti nimamo nič, to nadaljevalo zaradi lažje organizacije. Ob pol dvanajstih se bomo podali na panoramsko vožnjo, dolgo približno 40 kilometrov. Na koncu se bomo vrnili v Zabrdje, kjer bodo igre za mopediste. Zvečer bo veselica z ansamblom Džuboks. En Tomosov motor bomo ob polnoči tudi nekomu podarili. Z dvigalom ga bomo dvignili v zrak in kdor bo ugotovil, na kakšni višini je oz. se bo najbolj približal točnemu rezultatu, ga bo dobil v trajno last,« je še dodal Jerič.

