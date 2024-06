kronika

FOTO: Pri 74-letniku našli več sto nabojev, detonatorje in marihuano

7.6.2024 | 10:45 | M. K.

Trebanjski policisti so v včerajšnji hišni preiskavi pri 74-letniku z območja občine Šmarješke Toplice našli in zasegli 509 nabojev različnega kalibra, električne detonatorje in vnetilno vrvico. Zasegli so tudi 24 rastlin konoplje in okoli štiri kilograme posušenih rastlinskih delcev omenjene rastline, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Zasežena posušena konoplja

Policisti preiskavo nadaljujejo, zoper 74-letnika pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Vrtiček s prepovedano zeljo ... Fotografije vsega včerajšnjega zasega so spodaj v fotogaleriji. (Vse fotografije: Foto: PP Trebnje)

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Brežicah je med 5. 6. in 6. 6. nekdo vlomil v zabojnik in ukradel gradbeni material, hidravlične klešče in električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je izvajalca del oškodoval za okoli 10.000 evrov.

Na Gubčevi ulici v Krškem je neznanec vlomil vklet stanovanjskega bloka in izmaknil baterijski vrtalnik.

Razgrajal v Brezju

Sinoči okoli 22.30 so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v naselju Brezje. 30-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, je žalil družinske člane in poškodoval notranjost bivalnega objekta. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti PP Črnomelj so okoli 13. ure v Črnomlju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Hyundai poljskih registrskih oznak. 53-letni državljan Belorusije je prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Jereslavec, Prilipe, Nova vas pri Mokricah) včeraj prijeli 17 državljanov Bangladeša, osem državljanov Šrilanke in Afganistana, sedem Turčije, šest Maroka, pet Pakistana, štiri državljane Mongolije, Indije in Sirije, tri državljane Iraka in Nepala, dva državljana Irana, Kameruna in Burundija. Na območju PP Črnomelj (Marindol, Žuniči, Preloka) so prijeli devet državljanov Afganistana in dva iz Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 242 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

