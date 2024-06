novice

Deželak Junak v solzah, oglasila se mu je hudo bolna Anita Ogulin

7.6.2024 | 07:40 | B. M.



Velika podpornica akcije Deželak Junak, Anita Ogulin, se trenutno bori za življenje na onkološkem inštitutu. Kot pravi, bo do zadnjega delala v dobro otrok. Obiskala sta jo Denis Avdić in Jana Morelj, zaupala jima je močno sporočilo.

Denis Avdić in Jana Morelj sta se z Anito Ogulin dobila v parku onkološkega inštituta, prinesla sta ji čudovit šopek, film Dežela Junakov na usb ključku in pravljco Deželak Junak. Nato pa sta ji pokazala video, v katerem je Deželak pustil ganljivo sporočilo zanjo. Med drugim je povedal:

“V naših srcih si, z nami si. Vedno si našla prave besede, tako zame, kot za te otročke. Pred mikrofonom, pred kamero, suverena, odlična, predvsem pa ljubezniva, kot vsaka mama. Tako mamo si marsikdo želi, pa je žal nima. Tudi te otročki je nimajo. Zato si včasih ti njo predstavljala. Hvala ti za vseh devet let akcije, hvala ti za super sodelovanje. Ves čas, ko bom vozil, bom letos v mislih tudi s tabo. Radi te imamo Anita, zborbaj in upam, da se kmalu vidimo,” je povedal Deželak.

Anita mu je odgovorila z enako ganljivim sporočilom.

“Kaj naj rečem, kot hvala za vsa ta leta. Jaz sem ponosna na vas, jaz vas imam rada. Jaz bi se zdajle zjokala, pa sem sklenila, da bom malo bolj trdna, kot sem. Vem kakšno zgodbo boste naredili letos, kaj boste tudi letos otrokom omogočili. Dragi Miha, res sem ganjena nad vsem. Tudi jaz se ti zahvaljujem za besede, da sem bila mama tem otrokom. Res, z največjim veseljem in velikim srcem. Ti pa si bil nadomestni oče. In to, kar si otrokom dal in cela tvoja ekipa, ko je prihajala mednje, to jim bo ostalo vse življenje. In vsaka vaša gesta bo vračala družbi skoznje, ker si vsi to zaslužimo. Želeli smo tem otrokom podariti srečo, ki jo drugje niso dobili. In če kdo lahko vrača družbi, so to otroci, ki ste jim pomagali najti svojo pravo srečno pot. Hvala tebi, ekipi, Sloveniji, da so znali prisluhniti Radiu 1 in vašim pozivom,” je bila čustvena Anita Ogulin.

“Kako jo imam rad, kako zna ona to lepo povedati. In zborbali bomo do konca, če lahko Anita, če lahko te otročki, bomo še mi,” ji je odgovoril Deželak, ki ni mogel skrivati solz, kot ne njegova ekipa. Vsi skupaj lahko naredimo nekaj dobrega za otroke v stiski, tako, da pošljemo sms POMAGAM5 ali POMAGAM10 na 1919.

Deželak Junak premaguje še zadnje dobrodelne kilometre



Deželak Junak sicer danes vozi svojo zadnjo etapo jubilejne desete dobrodelne akcije. Danes ga čaka še 71 kilometrov in ob 17. uri bo prispel na končni cilj – Debeli rtič.

Miha Deželak še sam ne dojame, da je pred njim samo še ena etapa. Skupaj s svojo zvesto ekipo je prepričan, da bo zadnje kilometre do cilja odvozil z lahkoto, čeprav so vsi že zelo utrujeni. Petek je začel v Sežani pred občino, kjer se mu je na kvadrockilu pridružil glasbenik Mitja Šinkovec. Nato je pot nadaljeval do Divače in Kozine, kjer jih je pričakal Miha Rojc, kineziolog in Deželakov osebni trener. V Gračišču se bo ekipa ustavila pred osnovno šolo. Zatem gredo do kraja Marezige, kjer jih bo pričakala Breda Krašna iz ZPMS. V Koper na Ukmarjev trg pa pridejo fantje iz skupine Booom! Nato pot nadaljujejo proti Ankaranu in dobre pol ure kasneje so na cilju - na Debelem rtiču.

Tam ga bo kot vsako leto pričakal fantastičen sprejem, podpreti ga pridejo otroci, navijači, člani družine in številni sodelavci Radia 1, ki se bodo z njim veselili še dolgo v noč. Poskrbljeno bo tudi za dobro glasbo in to bo za vse pristone eno veliko, čudovito presenečenje. Letos pa na finalu žal ne bo hudo bolne Anite Ogulin, ki se za življenje bori na onkološkem inštitutu. In prav zato so včerajšnjo 9. etapo akcije Deželak Junak posvetili njej.

Fotografije današnjega začetka zadnje etape so spodaj v fotogaleriji (foto: Darja Štravs Tisu).

‹ nazaj