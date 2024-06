družabno

Radio Mlajku

7.6.2024 | 12:30 | Milan Glavonjić

Ekipa Hrovaškega radia je ponudila dobršnjo mero humorja.

V ribniški športni dvorani, ki je bila zasedena do zadnjega kotička, je nedavno s frekvence 2003 skoraj dve uri signal med občestvo pošiljal hrovaški Radio mljaku. Uglašena petčlanska zasedba - Nina Demšar v vlogi Johane, Anja Bolha kot Mica, Maruša Prelesnik Zdešar kot Franca, Katja Prelesnik v vlogi Pavle in Gregor Prelesnik, ki je upodobil Franceta – je z gosti Tilnom Artačem, Žigo Bižalom, Romanom Zupančičem, Bernardo Žarn in Jožetom Robežnikom aktualno in nekoliko zbadljivo, a nežaljivo in s pravo mero humorja, pravično in pošteno, v smeh spravljala množice.

»Njihova bisernost je v tem, da klepetajo v ribniškem dialektu, ki danes počasi tone v pozabo,« je bila po nastopu navdušena tudi vodja ribniške območne izpostave JSKD Alenka Pahulje.

Radio Mlajku je izvorna blagovna znamka smeha in del kulturne dediščine dežele suhe robe. Ekipa navdih za svoje oddaje črpa ob zbiralnici mleka pod staro vaško lipo, med čakanjem na mlekarja. Kdo, kdaj, kje in s kom so najbolj intrigantne mlekarske novice, ki jih premlevajo in širijo med poslušalstvo.

‹ nazaj