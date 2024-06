gospodarstvo

Sklad Nek išče direktorja

6.6.2024 | 10:00 | STA; M. K.

Krško - Nadzorni svet javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Sklad Nek) je danes objavil javni natečaj za delovno mesto direktorja Sklada Nek. Rok za prijavo je 30 dni od današnje objave, 6. julij. Direktorja za štiriletni mandat imenuje vlada.

Med razpisnimi pogoji je ekonomska izobrazba po študijskih programih druge stopnje in vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, je navedeno v objavi sklada.

Direktorja Javnega sklada RS za financiranje razgradnje Neka in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Neka na predlog nadzornega sveta sklada imenuje vlada. Direktor bo imenovan za štiriletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja.

Sklad vodi Darija Štraus Trunk, ki je svoj prvi mandat na čelu sklada začela aprila 2012. Trenutni mandat se ji izteče oktobra letos.

