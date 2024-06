gospodarstvo

Vlada v četrtek na delovni obisk v Posavje in nuklearko

5.6.2024 | 15:00 | STA; M. K.

Krško/Brežice/Sevnica - Vlada bo v okviru delovnih obiskov v regijah v četrtek obiskala Posavje. Med drugim bodo premier Robert Golob in ministri ter predstavniki Agencije za radioaktivne odpadke položili temeljni kamen za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Vlada se bo predvidoma sestala tudi na seji v Krškem.

Dobršen del jutrišnjega obiska in pogovorov bo namenjen nuklearki (Foto: N. Tejić)

Vladni predstavniki bodo obiskali vseh šest posavskih občin - Krško, Brežice, Sevnico, Kostanjevico na Krki, Radeče in Bistrico ob Sotli.

V Vrbini pri Krškem bodo ob 11. uri premier Golob in nekateri ministri ter predstavniki Agencije za radioaktivne odpadke položili temeljni kamen za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Omenjeno odlagališče namerava država zgraditi do leta 2027, z njim pa bi si do leta 2059 zagotovili varno odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov odpadkov, ki nastajajo v jedrski elektrarni, medicini, industriji in raziskovalni dejavnosti.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han in zunanja ministrica Tanja Fajon si bosta ogledala podjetje Radeče papir nova, Terme Čatež in obnovljeni Atletski stadion Brežice.

Minister za delo Luka Mesec si bo skupaj z ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem v Krškem ogledal dom starejših in gradbišče naselja Žlapovec. Finančni minister Klemen Boštjančič se bo srečal v vodstvom brežiške izpostave Fursa.

Notranji minister Boštjan Poklukar si bo med drugim ogledal Policijsko postajo Krško in policijsko pisarno v Kostanjevici na Krki. Minister za javno upravo Franc Props se bo srečal z župani posavskih občin, nato pa še z načelniki vseh treh posavskih upravnih enot.

Minister za obrambo Marjan Šarec bo obiskal Mestno občino Krško in Občino Brežice, kjer bo skupaj z županoma podpisal pismi o nameri za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo. Krško bo obiskala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki bo skupaj z županom namenu uradno predala prenovljeni odsek Ceste krških žrtev.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel bo obiskala brežiško bolnišnico, minister za visoko šolstvo Igor Papič pa brežiško osnovno šolo in gimnazijo ter Srednjo šole Sevnica. Ministrica za kulturo Asta Vrečko se bo srečala z vodstvom gradu Rajhenberg.

Minister za naravne vire Jože Novak bo obiskal Hidroelektrarno na Spodnji Savi in si ogledal izvedena sanacijska dela po avgustovskih poplavah. Minister za okolje Bojan Kumer bo v Krškem obiskal Gen energijo in podjetje Kostak.

Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov si bo v občini Bistrici ob Sotli ogledal projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Brežice-Bistrica ob Sotli. V občini Brežice pa si bo ogledal projekt kolesarske povezave Čatež-Krška vas.

Ob 13. uri bo v prostorih Nuklearne elektrarne v Krškem seja vlade, po njej pa bo sledila novinarska konferenca. S tem naj bi vlada tudi uradno zaključila obisk v regiji.

Krški župan bi se rad z ministri pogovoril o nekaterih državnih projektih

Krški župan Janez Kerin se zaveda, da bo program ministrov natrpan, vseeno upa, da mu bo z nekaterimi od njih uspelo opraviti dodatne neformalne pogovore o državnih projektih, ki jih na območju občine izvaja država. "Predvsem bi se želel z ministrico Bratušek pogovoriti o novem mostu čez reko Krko v Podbočju ter prenovi državnih cest Krško-Zdole, Senovo-Podsreda in Križaj-Podbočje," je dejal za STA.

Z ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom, pa bi se Kerin rad pogovoril o uredbi, ki z namenom zaščite vodnih virov določa strožje pogoje pri urejanju obrtnih con, širjenju kmetij in gradnjah nasploh. Uradno srečanje Novaka in Kerina sicer za zdaj ni predvideno.

Posavska regija druga najmanjša v državi

Posavska statistična regija je s 968 kvadratnimi kilometra druga najmanjša statistična regija v državi, v njej pa živi okoli štiri odstotke prebivalcev Slovenije. Največja občina v regiji je Mestna občina Krško, ki ima okoli 26.000 prebivalcev, sledita občini Sevnica in Brežice.

Bruto domači proizvod na prebivalca v regiji je leta 2022 znašal 21.132 evra in je bil za 21,8 odstotka nižji od povprečja na ravni države. Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca je znašal znašal 15.104 evra in je bil blizu državnega povprečja, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

Regija je pomembna predvsem s področja zagotavljanja električne energije. Poleg edine slovenske jedrske elektrarne v Krškem, ki bo po načrtih vlade dobila še drugi blok, je na spodnjem toku Save postavljenih pet hidroelektrarn, v načrtu je še izgradnja šeste hidroelektarne, ki bo stala Mokricah. Termoelektrarna v Brestanici zagotavlja stabilnost slovenskemu elektroenergetskemu sistemu.

Na vrhu lestvice največjih posavskih podjetij so prav tri podjetja s področja energetike, to so GEN-I, GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško, močni družbi sta tudi sevniška Lisca in TPV Automotive s sedežem v Brezini pri Brežicah.

Regija je bogata tudi s termalno vodo, turiste privabljajo predvsem Terme Čatež in Terme Paradiso v Dobovi. Pomembno vlogo v ima še kmetijstvo, predvsem pridelava sadja, zelenjave in vina (Bizeljsko Sremiški in Dolenjski vinorodni okoliš). Nasploh kmetijske površine predstavljajo skoraj polovico površin Posavja.

V regiji deluje okoli 1700 gospodarskih družb in okoli 3500 samostojnih podjetnikov. Gospodarske družbe so lani zabeležile šest milijard evrov prihodkov (20 odstotkov manj kot leto prej) in 5,7 milijarde evrov odhodkov. Ustvarile so 298 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je sicer dvakrat več kot v letu 2022.

Povprečna bruto mesečna plača na zaposlenega v posavskih gospodarskih družbah je lani znašala 2252 evrov in je bila nominalno za 185 evrov višja kot leta 2022. Slovensko povprečje je presegala za 34 evrov. Povečalo se je tudi število zaposlenih, in sicer za štiri odstotke, največ v družbah s področja gradbeništva, kažejo podatki krške izpostave Ajpesa.

