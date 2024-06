novice

Zaradi plač na sodišče

4.6.2024 | 15:00 | Rok Nose

Novo mesto - Župani so opozorili, da so v zadnjih letih v plačilnem sistemu nastale izrazite anomalije, kajti plače precejšnjega dela javnih uslužbencev so presegle njihove. Podobno kot pred časom sodniki so se tudi sami obrnili na ustavno sodišče. Skupnost občin Slovenije (SOS) je vložila zahtevo za ustavno presojo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o lokalni samoupravi v delih, ki se nanašajo na plače županov in podžupanov.

Opozarjajo, da za župane in podžupane še vedno veljajo plačni razredi, kot so bili določeni leta 2008.

Župani ne bodo napovedali stavke, želijo pa si, da so njihov položaj, odgovornost in delo primerno ovrednoteni, je dejal novomeški župan Gregor Macedoni, ki je tudi podpredsednik SOS, in dodal, da so številni župani plačani manj kot njihovi občinski uslužbenci.

Sporno se jim tudi zdi, da kljub obremenitvam niso upravičeni do nobenih dodatkov in da je plača župana odvisna od velikosti občin.

Macedoni je še poudaril, da so edini funkcionarji, ki so materialno in kazensko odgovorni ne samo za svoje delo, ampak tudi za delo občine oziroma svojih sodelavcev.

