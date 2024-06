šport

Topliškim hokejistom so se uresničile dolgoletne sanje

2.6.2024 | 11:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Dolenjske Toplice - Dolenjske Toplice so znane po termalnih vodah, vse bolj pa tudi po hokeju. Domači hokejski klub je znova pripravil tradicionalni in-line hokejski turnir, ki pa je prvič potekal na pokritem igrišču pri osnovni šoli. To so bile dolgoletne sanje topliških privržencev hokeja, ki so se letos le uresničile.

»To je zgodovinska pridobitev pa ne samo za Dolenjske Toplice, temveč nasploh za slovenski in-line hokej, kajti to je šele tretja takšna dvorana v Sloveniji in edina na Dolenjskem,« je dejal predsednik topliških hokejistov Rok Šarlohar. Igrišče bodo lahko uporabljali tudi učenci za pouk športa, na njem bo mogoče organizirati tudi družabne prireditve.

V Dolenjskih Toplicah je igrišče za in-line hokej dobilo streho nad glavo.

Že od ustanovitve kluba je bila želja, da igrišče za in-line hokej dobi streho nad glavo, kajti ob dežju in snegu je bilo neuporabno. Ob pomoči občine so postavili montažni objekt, ki je z vsemi pripravljalnimi deli stal okoli 400.000 evrov, od tega so 100.000 evrov dobili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. »Prišli smo do tega, kar smo res nujno potrebovali. Ko so se konec marca zaključila gradbena dela, pa smo tudi sami zavihali rokave in poskrbeli za ureditev okoli in v sami notranjosti dvorane. Med drugim smo poskrbeli za igralno površino, postavili lesene tribune, skupaj je bilo vloženih kar 1.500 ur prostovoljnega dela,« je dejal Šarlohar, ki se vsem, ki so kakorkoli prispevali k uresničitvi projekta, iz srca zahvaljuje.

Predsednik HK Dolenjske Toplice Rok Šarlohar

Zdaj imajo po njegovih besedah zelo dobre pogoje za normalno izvajanje treningov in šole rolanja. Prepričan je, da se bo tudi na račun te pridobitve še povečalo zanimanje za in-line hokej. Trenutno imajo v različnih selekcijah skupno 75 članov, v treh letih želijo priti vsaj do številke 150.

»Imamo selekcije U-12, U-15 in dve članski ekipi. Prva je letos v 1. Fischer Hockey ligi osvojila zgodovinsko tretje mesto, mladinci pa so bili že tretjič zapored najboljši v državi. Konec marca smo jih kot nagrado peljali na močan mednarodni turnir v Španiji, kjer so pustili dober vtis,« pravi Šarlohar.

Domači hokejisti so na koncu osvojili peto mesto.

Včeraj je na turnirju v Dolenjskih Toplicah nastopilo rekordnih 16 ekip. Prišla so najboljša slovenska moštva, nekatera so imela v svojih vrstah tudi reprezentante, ki so pred nekaj tedni Slovenijo vrnili v elitno divizijo hokeja na ledu. Zanje je bila to dobra popestritev po koncu sezone, obenem pa tako tudi ostajajo v stiku s hokejem. Na koncu je prvo mesto osvojila ekipa Buba Keramičarstvo, druga je bila ekipa Red Stars, tretji pa fantje iz Blejske Dobrave. Domači hokejisti so končali na petem mestu. Za večerno zabavo je poskrbel ansambel Rock Defekt.

Danes bo potekal otroški in-line hokejski turnir, med sabo se bo pomerilo 11 ekip.

