Nizkoogljično je odlično

2.6.2024 | 10:00 | L. M., foto: Skupina Gen

Krško - V Skupini GEN si ob svojem temeljnem poslanstvu uresničevanja zanesljive proizvodnje in dobave nizkoogljične električne energije ves čas prizadevajo tudi za krepitev energetske pismenosti in zanimanja mladih za energetske teme.

Zato že od leta 2008 skupaj s programom Ekošola organizirajo kreativni natečaj Mladi v svetu energije. Na letošnjem, že 16. po vrsti, je sodelovalo več kot 500 otrok in mladostnikov iz vse Slovenije.

Mladi so v sklopu nagradnega natečaja predstavili svoje poglede na razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Ob sporočilnosti slogana »Nizkoogljično je odlično« so ustvarili več kot 100 izdelkov, med njimi delujočih maket, plakatov, risb, kolažev, iger, slikanic, spletnih strani in video izdelkov.

Vse projekte povezuje misel, da je električna energija stalna spremljevalka našega vsakdana, brez katere si tudi mladi ne znajo predstavljati življenja. Z iskrivim in ustvarjalnim pristopom so pogledali v sedanjost in predstavili, kakšna je njihova vizija prihodnosti: nizkoogljična!

Natečaj je bil v letošnjem šolskem letu razpisan za štiri starostne skupine, čemur je bila prilagojena tudi vrsta in težavnost pričakovanih izdelkov. Izdelke je ocenjevala strokovna komisija v sestavi sodelavcev GEN energije in Ekošole.

Za nagrajene učence in dijake ter mentorje so v Informacijskem središču GEN v Krškem organizirali zaključno prireditev natečaja. Vrtcem in šolam so podelili priznanja in simbolične nagrade, podelitvi pa je sledil še ogled centra za obiskovalce Svet energije.

Kdo so nagrajenci?

Vrtec, prva starostna skupina

1. Zasebni zavod vrtec Želvica, mentorica Sandra Novak

Malčki, druga starostna skupina

1. OŠ Ledina, 3.a, mentorici Monika Krošelj in Ana Malešič

2. OŠ Koseze, 3.a, mentorica Špela Žibret

3. OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 1.a, mentorica Monika Kren Pangrčič

Glavce, tretja starostna skupina

1. OŠ Gustava Šiliha Velenje, 7. razred, mentor Damijan Vodušek

2. OŠ Gradec, podružnična šola Vače, 4. razred, mentorica Doris Ravšl

3. OŠ Bršljin, 4. razred, mentorica Simona Žiberna

3. OŠ Leskovec pri Krškem, 4. razred, mentor Nejc Plankar

Raziskovalci, četrta starostna skupina

1. SMGŠ Ljubljana, 2. letnik mentorica Meta Hostnik

2. OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, 9. razred, mentorici Martina Kranjc in Jasmina Oblak

3. GIM in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik, 3.d, 3.e., mentorja Janez Klemenčič in Uroš Tomše

