kultura

Kdo so najboljši folklorniki v državi?

2.6.2024 | 14:00 | L. M.

Majšperk - Folklorni dejavnosti se v naših koncih dobro piše. Tako lahko rečemo po nedavnem državnem srečanju otroških folklornih skupin Ringaraja 2024, ki je potekalo v Majšperku.

Po skupaj šestih regijskih srečanjih, na katerih se je predstavilo 40 otroških folklornih skupin, 11 od teh skupin dosega državno kakovostno raven, osem izmed slednjih pa so državni strokovni spremljevalci Tadej Teran, Mirjam Bojanovič in Ema Golavšek uvrstili na državno srečanje otroških folklornih skupin - Ringaraja 2024.

Med osem najboljših folklornih skupin v državi so se uvrstili tudi člani otroške folklorne skupine Šentlora OŠ Šentjernej z vodjo Majo Miklavž Sintič. (Foto: FB)

Med njimi sta tudi tri z našega območja. Uspeha so se veselili v otroški folklorni skupini Šentlora OŠ Šentjernej, ki jo vodi Maja Miklavž Sintič. Navdušili so s koreografijo z naslovom Veseli čas, katerega avtorica je Miklavž Sintičeva, ravno tako je avtorica glasbene priredbe. Kot je povedala, so bili presrečni, da jim je uspelo, sicer pa je skupina Šentlora v 18 letih, odkar jo vodi, že večkrat dosegla tak uspeh. »Ponosna sem na vse plesalce, ki se trudijo in vztrajajo, tako da tudi uspehi ne izostanejo,« je povedala. Harmonikarja v zasedbi sta Vid Rozman in Anže Vodopivec.

Med osmimi izbranimi najboljšimi skupinami v Sloveniji je tudi starejša otroška folklorna skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj z vodjema Katjo Kocjan Plut in Bernardo Starašinič. Obe sta tudi avtorici koreografije z naslovom S petjem in plesom Jurja darovajte ter glasbene priredbe - pri slednji je sodeloval še 2 b.

Uspeha na državnem nivoju so se veseli tudi člani otroške folklorne skupine OŠ Artiče z vodjo Janjo Omerzu. Zaplesali so koreografijo Deklica z vžigalicami, katere avtorica je Barbara Bogovič, ki je tudi avtorica glasbene priredbe.

