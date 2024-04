šport

23. krog lige NLB / Polovični izkupiček rokometašev

21.4.2024 | 10:00 | STA; M. K.

V 23. krogu lige NLB so Trebanjci že v petek premagali Koprčane. Včeraj pa so krkaši v Marofu izgubili z Velenjčani, Ribničani so v gosteh premagali Slovana, Dobova je izgubila v Slovenj Gradcu, Ivančani pa slavili proti Škofljici.

Krka - Gorenje Velenje 27:30

Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so v domači dvorani Marof gostili RK Gorenje Velenje. Izenačena in borbena tekma se je na koncu končala z zmago gostov.

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji) so s tekme v ŠD Marof. (Foto: Gašper Simonič)

* Športna dvorana Marof, gledalcev 358, sodnika: Backovič in Palačković.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Majstorović 4 (3), Muhič, Rašo 1, Ščuka, Vukić 5, Stanojević 8, Rašo 2, Zajc, Nikolić 3, Lavrič, Kukman, Horvat 3.

* Gorenje Velenje: Skok, Taletović, Haseljić 5, Pipp 3, Velić, Maričić, Drobež 2, Tatar, Sokolič 8 (2), Verdinek 1, Šiško 2, Jezernik, Tajnik, Slatinek Jovičič 6, Predović 3, Hriberšek.

* Sedemmetrovke: Krka 3 (3), Gorenje Velenje 2 (2).

* Izključitve: Krka 8, Gorenje Velenje 10 minut.

* Rdeči karton: Aljaž Lavrič (39.).

V obračunu udeležencev letošnjih evropskih tekmovanj so se Velenjčani dolgo mučili v Novem mestu, naposled pa le vknjižili 18. zmago v sezoni. Z njo so se le na točko približali vodilnemu Trimu (40 točk), a jih v primerjavi s Trebanjci čaka še zaostala tekma proti Dobovi 3. maja. Krka je ostala na petem mestu z 28 točkami.

V izenačeni tekmi so domači prvi prišli do prednosti dveh golov pri 8:6. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa so bili korak ali dva pred Velenjčani in na odmor odšli s prednostjo treh golov (17:13).

V drugem delu je bilo pričakovati pritisk gostov. Varovanci Zorana Jovičića so v dobrih desetih minutah izničili zaostanek, za nameček pa je Krka po rdečem kartonu ostala še brez Aljaža Lavriča.

Kljub temu so domači ostali blizu favoriziranim gostom, ki so v 46. minuti povedli s 24:22. Ose so dokončno zlomile odpor tekmeca v 53. minuti, ko je za +3 zadel Branko Predović, isti igralec pa je nato v 56. zadel še za 30:26 in gostom zagotovil pomembni točki v lovu na peti naslov prvakov.

Najboljša strelca dvoboja sta bila Veljko Stanojević v dresu Krke in Tilen Sokolič v velenjskih barvah s po osmimi goli.

Krkaši bodo v naslednjem krogu v petek gostovali pri Dobovi.

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 30:31 (16:12)

Rokometaši Rika Ribnice so v gosteh premagali LL Grosista Slovana z 31:30 (12:16).

* ŠD Kodeljevo, sodnika: I. Ivančič in D. Ivančič.

* LL Grosist Slovan: Marušič, Mlakar, Novak, Grojzdek 1, Ribić, Pajt 3 (1), Stojnić 1, Pipp 9 (2), Kovačevič, Mlivić 7, Perić 2, Pirc 3, Budja, Kovačič 2, Grebenc 2.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 3, Gorenc 1, Žagar 7, Ljevar 8, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 2, Cimerman 3, Đekić, Knavs 3 (1), Nosan, Hrastnik 4.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 5 (3), Riko Ribnica 1 (1).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 8, Riko Ribnica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so praktično celotno srečanje zaostajali, v končnici pa prišli do zmage po dveh zaporednih golih v zadnjih minutah srečanja. Ribnica je po 12. zmagi v sezoni na šestem mestu preskočila Koper zavoljo boljše gol razlike, Slovan pa je s 17 točkami ostal na devetem mestu.

Ljubljančani so se od samega začetka dobro zoperstavili sedmouvrščeni zasedbi lige in po izenačenem začetku z delnim izidom 6:0 povedli za štiri gole (8:4). Gosti iz dežele suhe robe so se nekajkrat približali na dva gola razlike, a so domači zanesljivo držali prednost in tudi na veliki odmor odšli s štirimi goli naskoka.

Ta zaostanek so Ribničani hitro izničili in prišli na vsega gol razlike. Toda domači se niso dali. V izenačenem nadaljevanju so bili ves čas korak ali dva spredaj. Ko je bilo na semaforju 27:24 za Ljubljančane, se je zdelo, da bi lahko dve točki ostali na Kodeljevem, a so imeli gosti drugačne načrte.

V 55. minuti po dveh zaporednih zadetkih izenačili na 28:28, nato pa v končnici srečanja dvakrat izničili prednost gola domačih in po zadetku Leona Ljevarja tik pred koncem le slavili. Pred tem so nazadnje vodili v peti minuti pri izidu 4:3.

Pri Ribničanih je osem golov dosegel Ljevar, sedem jih je dodal Žan Žagar. Pri domačih se je pri devetih zadetkih ustavil Matic Anton Pipp, Tarik Mlivić jih je dodal sedem.

V naslednjem krogu Ribničane v petek čaka domača tekma proti Jeruzalemu Ormožu.

Škofljica - Sviš Ivančna Gorica 24:31 (11:16)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so gosteh premagali Škofljico z 31:24 (16:11).

* Športna dvorana, gledalcev 420, sodnika: Sok in Lah.

* Škofljica: Šalamon, Lipužič, Kljun 1, Levstek 1, Gliha 2, Ju. Rot 3, Lipovac 1, Pangerc, Lešek 2, Nosan 3, Šnajdar 1, Gregorič 1, Pangerc 3 (1), Drnovšek 2, Jo. Rot 4 (3).

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 3, Justin 3 (1), Tekavčič, Stopar 5, Klemenčič 5, Omahen, Kutnar 3, Pirnat, Grum 1, Marojević 9 (3), Bradač, Korošec, Kompare 1, Košir 1.

* Sedemmetrovke: Škofljica 5 (4), Sviš Ivančna Gorica 5 (4).

* Izključitve: Škofljica 10, Sviš Ivančna Gorica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Sviš Ivančna Gorica je pri Škofljici dosegla sedmo zmago v sezoni in se točkovno izenačila z LL Grosistom Slovanom, ki je deveti. Škofljica ostaja 12. z 11 osvojenimi točkami.

Gosti iz Ivančne Gorice so po izenačenih prvih minutah prevzeli pobudo in hitro prišli do oprijemljive prednosti. Za tri gole so povedli v deveti, za +6 pa je v 18. minuti poskrbel Marko Marojević (11:5).

Tudi do polčasa so varovanci Aleksandra Polaka ohranjali naskok in na veliki odmor odšli s +5 (16:11). Tudi v drugem delu se veliko ni spremenilo, gosti so nadzorovali tekmo in ves čas ohranjali šest, sedem golov naskoka.

V 48. minuti je s sedemmetrovke za 25:17 zadel Andraž Justin in poskrbel za mirno končnico ter sedmi par točk v sezoni za rokometaše iz Ivančne Gorice.

Marojević je na koncu zbral devet golov, pri domači zasedbi pa nihče ni dosegel več kot štiri zadetke. S toliko goli je dvoboj sklenil Jon Rot.

V 24. krogu bo Sviš Ivančna Gorica v petek gostil Trimo iz Trebnjega.

Slovenj Gradec - Dobova 34:25 (18:16)

Rokometaši Slovenj Gradca so doma premagali Dobovo s 34:25 (18:16).

* Športna dvorana v Slovenj Gradcu, gledalcev 350, sodnika: Kavalar in Žitnik.

* Slovenj Gradec: Husejnović, Leben, Marković, Cvetko 2, Milenković 1, Vovk, Štaleker 2 (1), Karlaš 3, Kotar 1, Svečko 2, Pikl, Pandev 2 (1), Saleznik 1, Lampret 4, Štumpfl 12 (1), Jankovskij 4.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban, Fabek 2, Gerjovič 3, Stunković, Romih 4, Pintar 7, Maslovar, Rantah 6 (1), Ferenčak 1, Kozolić 1, Baznik, Maček 1, Mataić.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 4 (3), Dobova 6 (1).

* Izključitve: Slovenj Gradec 4, Dobova 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Slovenjgradčani so po slabšem uvodu na koncu le vknjižili zanesljivo zmago proti zadnjeuvrščeni zasedbi iz Dobove. Korošci so z 22 točkami osmi na lestvici, Dobova je pri šestih povsem na dnu.

Dobova je dvoboj na Koroškem odprla bolje in si po golu Nika Rantaha po desetih minutah priigrala prednost štirih zadetkov (8:4). Nato so se prebudili tudi domači, ki so do 25. minute izenačili na 15:15 po golu najboljšega posameznika tekme Uroša Štumfla.

Finalisti pokalnega tekmovanja, v njem so morali priznati premoč le domačemu Trimu iz Trebnjega, so do odmora povedli in drugi polčas začeli s prednostjo dveh golov.

To razliko so v drugem delu še oplemenitili, a se sprva še nekaj časa mučili z gosti. Večino dela so opravili v drugi polovici drugega polčasa, ko so pobegnili na šest golov razlike, do konca pa so še nekoliko povečali razliko in slavili s 34:25.

Pri domačih se je pri 12 golih ustavil Štumfl, medtem ko sta pri gostih s sedmimi oziroma šestimi nekoliko izstopala Blaž Pintar in Rantah.

V prihodnjem krogu Dobovo v petek čaka domača tekma proti Krki.

Izidi, 23. krog:

- petek, 19. april:

Trimo Trebnje - Koper 30:23 (17:11)

Jeruzalem Ormož - Ljubljana 32:31 (18:14)

- sobota, 20. april:

Slovenj Gradec - Dobova 34:25 (18:16)

Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško 26:27 (17:13)

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 30:31 (16:12)

Škofljica - Sviš Ivančna Gorica 24:31 (11:16)

Krka - Gorenje Velenje 27:30 (17:14)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 23 19 2 2 736:584 40

2. Gorenje Velenje 22 18 3 1 687:563 39

3. Celje Pivovarna Laško 23 18 1 4 767:662 37

4. Jeruzalem Ormož 23 13 4 6 625:613 30

5. Krka 23 12 4 7 677:619 28

6. Riko Ribnica 23 12 2 9 743:707 26

7. Koper 23 13 0 10 678:644 26

8. Slovenj Gradec 23 10 2 11 675:683 22

9. LL Grosist Slovan 23 8 1 14 640:664 17

10. Sviš Ivančna Gorica 23 7 3 13 648:684 17

11. Urbanscape Loka 23 6 3 14 632:690 15

12. Škofljica 23 5 1 17 606:702 11

13. Ljubljana 23 3 0 20 634:761 6

14. Dobova 22 3 0 19 558:730 6

