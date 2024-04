posavje

Lions klub Brežice / Tečem, da pomagam

19.4.2024 | 09:00

Lions klub Brežice se že 10. leto zapored pridružuje vseslovenski dobrodelni akciji »Tečem – da pomagam« in organizira tekmovalno, dobrodelno in družabno prireditev »Tečem in hodim, da pomagam«, ki bo v nedeljo, 21.4.2024 ob 9.00 uri v Termah Čatež (pri Slaščičarni Urška). Organiziran bo otroški tek na 200 m ter tek na 1 km, 3 km in tek na 10 km. Glede na namen dogodka je poleg teka v več kategorijah možnost tudi hoje po 3 km trasi, lahko seveda tudi več. Dogodek je primeren tudi za otroke.

Vsa sredstva od dobrodelnega teka bodo namenili osnovnemu poslanstvu lionsev – pomagati pomoči potrebnim otrokom v lokalnem okolju. Letošnjo akcijo bodo prednostno namenili pomoči slabovidnemu dekletu, in sicer bodo z zbranimi sredstvi kupili računalniško opremo, prilagojeno za potrebe slabovidnih.

Lions klub Brežice je v preteklih letih pomagal že številnim otrokom, ki so potrebovali terapije ali dodatno zdravljenje, pomagali so tudi s pripomočki slepim in slabovidnim, otrokom olajšali pot do znanja oz. izobrazbe, podprli kakšen talent, podarili šolske potrebščine in športno opremo. Vrednost donacij skupaj je že okoli 60.000 evrov.

Z dogodkom želijo spodbujati športni duh in zdravje, hkrati pa otrokom iz ranljivejših okolij omogočiti lažjo pot do navedenega.

''Pravijo, da je lažje dajati kot sprejemati. In gotovo bo naše skupno plemenito darilo, da bomo otrokom pomagali na poti do zdravja in veselja. Verjamemo, da lahko s tovrstnimi dejanji rišemo nasmehe na obraz,'' so še zapisali v Lions klubu Brežice.

‹ nazaj