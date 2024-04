kronika

Neprevidni vozniki in kolesar / Huje poškodovan 12-letni kolesar; ob prehitevanju trčenje treh

18.4.2024 | 11:00 | M. K.

Včeraj nekaj pred 11. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Mirno in Gomilo. Policisti PP Trebnje so opravili ogled in ugotovili, da je za trčenje treh vozil odgovoren 65-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 49-letnega voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, in v tovorno vozilo, ki ga je pred njim vozil 49-letni voznik. 63-letna potnica v vozilu povzročitelja se je v nesreči lažje poškodovala. 65-letniku bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Huje poškodovan 12-letni kolesar

Okoli 13.30 se je zgodila prometna nesreča v Trebnjem. Po prvih ugotovitvah policistov je 12-letni kolesar z dovozne poti zapeljal na lokalno cesto in trčil v prednji del osebnega avtomobila, ki ga je vozil 64-letni voznik. Poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe rok. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Nič kriva voznica utrpela lažje poškodbe

Nekaj po 21. uri se je prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov zgodila na cesti med Semičem in Uršnimi Selami. Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotnem smeri pravilno pripeljala 39-letna voznica. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prijeli so ga v gostilni

Nekaj pred 15.30 so črnomaljske policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Črnomlju, kjer je pijan moški motil javni red in mir in nadlegoval osebje in goste lokala. 31-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V Brežicah je v noči na sredo nekdo vlomil v skladiščne prostore prodajalne, kjer še ugotavljajo, kaj je bilo ukradenega. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

V isti noči je v Črnomlju neznanec vlomil v paketomat in povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Prijeli tihotapca in migrante

Okoli 20. ure so policisti na območju Podgračenega ustavljali voznika Citroena C5 italijanskih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo proti Čatežu ob Savi, kjer je avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti. 47-letnega Gruzijca so prijeli in mu odvzeli prostost. Ugotovili so, da v avtomobilu prevaža štiri državljane Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tihotapca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Kapele, Rakovec, Jereslavec, Sela pri Dobovi, Slovenska vas, Perišče) prijeli 33 državljanov Afganistana, 31 Sirije, 13 Indije, 12 Bangladeša, devet državljanov Pakistana in Turčije, osem državljanov Maroka, sedem Somalije, pet Kameruna, štiri Šrilanke, tri Nepala, dva državljana Toga in Egipta in po enega državljana Malija, Gvineje in Konga. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Adlešiči) so prijeli 11 državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 83 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 227 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval kolesar, dve prometni nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

