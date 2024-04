kronika

Prometna nesreča / V trku poškodovan otrok na kolesu

17.4.2024 | 18:20 | M. K.

Danes ob 13.27 sta v Simončičevi ulici v Trebnjem trčila osebno vozilo in otrok s kolesom. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in pregledali kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega otroka oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju so bili prisotni policisti.

Iztekala voda

Ob 12.13 je na Bizeljski cesti na Bizeljskem prišlo do poškodbe grelnika vode. Gasilci PGD Bizeljsko so zaprli vodovodni ventil in preprečili nadaljnje iztekanje vode, še poroča uprava za zaščito in reševanje.

