kronika

Počilo pri Prelogah / Trčila dva, ranjeni trije

18.4.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 21.20 sta na cesti Gaber - Rožni Dol, pri naselju Preloge, občina Semič, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pomagali pri oskrbi in prenosu treh poškodovanih, odstranili vozili iz cestišča, razsvetljevali kraj dogodka in posuli ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli tri osebe, ena je bila odpeljana v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Švigelj)

Truplo v stanovanju

Ob 12.32 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila mrtva oseba..

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU na izvodu, Proti avto mehaniku .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE, izvod Vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE, izvod 3. DOL. POLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963;

- od 8:00 do 14:00 bo OBČASNO prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 1989.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI ČATEŽU, TP LAZAR, TP GOR. RAVNE, TP PRISTAVA PRI MORAVČAH, TP TLAKA, TP ČATEŠKA GORA, TP OKROG, TP KRŽIŠČE in TP ZAGRIČ.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Zgornje Vodale med 08:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območjuTP Senovo šola, nizkonapetostno omrežje – Kvedrova ulica in ulica Senovških borcev med 9:00 in 13:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Brezina, nizkonapetostno omrežje – Rebeka, Pavlič med 8:30 in 12:00 uro.

