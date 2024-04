dolenjska

Flypark se vrača in dolenjske skupine obrača

18.4.2024 | 09:00

Flypark pri Dolenj'cu se aprila ponovno odpira. Zaradi slabe vremenske napovedi pa so otvoritev Flyparka prestavili na naslednji vikend (26. -28. 4.).

Flypark pri Dolenjcu bo torej 26. aprila ponovno odprl svoja vrata in trampoline za najboljše poskončno doživetje na Dolenjskem. Flypark bo tako poleg vsakodnevne zabave in gibanja na zraku ponudil fantastično priložnost kot destinacijo za zaključek šolskega leta za vse vrtčevske in šolske skupine. Je idealna priložnost za aktivno preživljanje prostega časa na svežem zraku in gibanja za zdravje naših malih zakladov, za praznovanje rojstnih dni (tudi letos se termini hitro polnijo), družinske ali poslovne team buildinge in podobno.

Lani je pri njih skakalo preko 10.000 otrok, za Flayparkom je dobra sezona in se veselijo nove. Načrtujejo kar nekaj novosti, osvežitev Ninja poligona, nove inetraktivne igre na velikih ekranih, ...



Po novem ponujajo tudi mesečne karte - super rešitev za navdušence skakanja na trampolinih.



Primerno za otroke od 3 leta dalje. Otroci od 3-6 let lahko vstopajo v spremstvu polnoletne osebe. Otroci 6+ pa lahko v park vstopajo samostojno.

