Odločitev padla / Pogoreli romski vrtec bodo nadomestili z novim

17.4.2024 | 12:30 | STA; M. K.

Foto: arhiv DL

Škocjan - V romskem naselju Dobruška vas v občini Škocjan so pred nekaj manj kot mesecem dni ostali brez vrtca. Zažgal ga je neznanec, ogenj pa je konstrukcijo povsem uničil. Kljub temu, da so požari v omenjenem naselju pogosti, so se v občini odločili, da bodo postavili nov vrtec. Po besedah župana Jožeta Kaplerja upajo, da bo nared v maju.

Od romskega vrtca je po požaru ostalo le ogrodje.

Vrtec v Dobruški vasi je deloval dve leti. Uredili so ga v dveh skupaj spojenih kontejnerjih, vse do požiga pa je dobro opravljal svojo nalogo. "Vrtec je obiskovalo okoli 20 romskih otrok, v njem so mnogi romski učenci popoldne delali domačo nalogo, marsikateri starejši Rom se je v njem naučil cestnoprometne predpise in snov za tečaj iz prve pomoči," je povedal Kapler.

V noči na 24. marec okoli 1.30 pa je vrtec zajel požar in ga povsem uničil. Nastalo je za okoli 10.000 evrov materialne in veliko nematerialne škode. "Predvsem za tiste, ki so dnevno uporabljali objekt, zdaj pa to več ni mogoče," je je povedal župan.

Notranjost je povsem uničena.

Kljub temu, da so požari v omenjenem romskem naselju pogosti (in imajo, kot smo poročali, celo gasilci že vsega dovolj), samo lani jih je bilo po besedah župana 23, letos pa pet, bo občina v naselju uredila nov vrtec. Ta bo stal na drugem mestu, a bo še vedno v neposredni bližini.

Po županovih besedah bi bilo nujno, da policija odkrije storilca oz. storilce, saj stvari ne "moremo nenehno postavljati, medtem ko nekateri to požigajo in rušijo".

Na Policijski upravi Novo mesto na vprašanje, ali so storilca že našli, niso odgovorili konkretno. Navedli so le, da v omenjenem primeru preiskujejo kaznivo dejanje požiga in da predkazenski postopek še ni zaključen.

V letu 2023 so sicer po podatkih policije na območju Dobruške vasi obravnavali dve kaznivi dejanji požiga, letos pa eno. "V ostalih primerih požarov, ko so pri gašenju posredovali gasilci, pa ni bilo ugotovljeno, da gre za kaznivo dejanje požiga," so zapisali.

