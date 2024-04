novice

Dogovora še ni / Nadaljevanje stavke tudi na upravnih enotah

3.4.2024 | 07:50 | STA; M. K.

Na večini upravnih enot bodo četrto sredo zapored stavkali zaradi nizkih plač in preobremenjenosti. Sodniki bodo zaradi neuresničene ustavne odločbe o sodniških plačah znova za eno uro protestno prekinili delo. Tožilci pa se bodo o nadaljevanju stavke odločili ta teden, ko je predvideno usklajevanje o ustavni odločbi na ministrstvu za javno upravo.

Sodniki bodo danes za eno uro protestno prekinili delo ter javnost opozorili na pomen neodvisnega sodstva in delovanja pravne države. Vlada in DZ namreč nista uresničila odločbe ustavnega sodišča, v kateri je to odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti.

Opozorili bodo tudi, da je treba izvršiti vse neizvršene odločbe sodišča. "Poudarjamo, da izvršitev odločbe sodišča nikoli ne more biti odvisna od samovolje političnih odločevalcev. Zato ponovno poudarjamo, da pri našem zavzemanju za izpolnitev ustavne odločbe ne gre za urejanje plač v javnem sektorju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Tožilci, katerih višina plače temelji na sodniških, se bodo o nadaljevanju stavke odločili predvidoma ta teden, ko se bodo predvidoma sestali z ministrstvom za javno upravo, da bi se uskladili o izvršitvi ustavne odločbe.

Že četrto sredo zapored pa bodo stavkali na večini upravnih enot. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je dejal, da so vladi v ponedeljek med drugim predlagali, naj zaposlenim na upravnih enotam glede na plačni razred do ureditve plačnega sistema vsak mesec izplačajo med 300 do 375 evrov bruto dodatka. "Nedopustno je, da je toliko ljudi v upravnih enotah na minimalnih plačah," je dejal Verk.

