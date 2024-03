FOTO: Na 30. Jurčičevem pohodu 5.500 pohodnikov

2.3.2024 | 16:40

Na cilju v letnem gledališču na Jurčičevi domačiji na Muljavi. (Foto: M. Ž.)

Višnja Gora, Muljava - Na današnjem 30. pohodu po Jurčičevi poti se je od Višnje Gore do Muljave odpravilo 5.500 pohodnikov. Jubilejni pohod je potekal v znamenju 180. obletnice rojstva znanega literata in 160-letnice izida njegove prve knjige Jurij Kozjak. Prav to bodo letos člani Kulturnega društva Josipa Jurčiča postavili na oder letnega gledališča na Muljavi. Premiera bo 21. junija ob 21. uri.

Pohod se je začel v Višnji Gori. (Foto: G. S.)

»Jurčič bi bil vesel te množice, ki mu je prišla voščit za 180. rojstni dan. Že včeraj zvečer se mu je domače kulturno društvo poklonilo s podoknico, v Višnji Gori smo odprli razstavo starih razglednic, ki pričajo o njeni zgodovini, posebej pa smo se razveselili prireditve od 30-letnici vašega in našega pohoda. Tam smo se zahvalili vsem prostovoljcem, ki se trudijo, da vam je danes tukaj in vsa ta leta tako lepo, da smo vsi zdravi prišli na cilj in da je dobra volja med nami. Zato se vsem 200 prostovoljcem, ki se trudijo, iskreno zahvaljujem in se jim priporočam tudi v prihodnje,« je zbranim pohodnikom, ki so prišli iz vse Slovenije in tudi iz pobratenega mesta v Nemčiji, na Jurčičevi domačiji dejal župan Ivančne Gorice Dušan Strnad in dodal, da je v 30 letih, odkar se ta pohod odvija, to pot samo na dan pohoda prehodilo preko 200.000 ljudi, sicer pa je pot odprta skozi vse leto, zato je obiskovalcev še veliko več.

Prišlo je 5.500 pohodnikov iz vse Slovenije.

Pot je pohodnike vodila od Hiše kranjske čebele v starem mestnem jedru Višnje Gore mimo starega gradu grofov Višnjegorskih čez Polževo, mimo Vrhov do Muljave, pohodniki pa so lahko pot podaljšali vse do Krke. Ob poti so bile za obiskovalce brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti, vrata je zanje odprla tudi Jurčičeva domačija na Muljavi, za okrepčilo med pohodom pa so poskrbela društva iz občine Ivančna Gorica.

Slavnostni govornik in tudi pohodnik je bil predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je del govora namenil tudi zapuščini Josipa Jurčiča. »Jurčič je bil mojster besede. Kljub temu, da je umrl relativno mlad, je ustvaril bogato zapuščino, iz katere se moramo še marsičesa naučiti. Med drugim tudi tega, kar je dobro vedel sam: da je prenos znanja med generacijami zlata vreden. Kdo ve, koliko literarnih del sploh bi napisal, če ne bi v rosnih dnevih imel starega očeta, ki mu je bil učitelj pri odkrivanju sveta in mu je s tem, ko mu je pripovedoval pravljice o čarovnicah in strahovih, prigode iz časa turških napadov, o tihotapcih, o rokovnjačih in se marsičem zbudil veliko domišljijo in močno ljubezen do domače besede. Zavedanje pomena prenosa znanja med generacijami na eni in dejstva, da smo starajoča se družba na drugi strani, od nas terja, da o medgeneracijskem sožitju ne le govorimo, temveč storimo vse, kar je v naši moči, da ga v celoti udejanjamo.«

Dejan Vunjak je na koncu poskrbel za zabavo. (Foto: M. Ž.)

Sicer so se pohoda med drugim udeležili tudi evropska poslanca Romana Tomc in Klemen Grošelj, domači župan, župan pobratenega nemškega mesta Hirschaid Klaus Homann z delegacijo, predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan in predsednik Planinskega društva Polž iz Višnja Gora Aleš Erjavec, ki skrbi, da je pot lepo urejena.

Ob poti in na cilju so pripravili tudi bogat program, za zabavo ob koncu pa je poskrbel Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.

Tekst: M. Ž., foto: M. Ž., G. S.

