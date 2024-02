FOTO: 17-letnik z bakrom v avtu - prepoznate ukradene predmete?

29.2.2024 | 12:50

Ukradeni in zaseženi bakreni predmeti iz avta 17-letnika (Fotografiji: PU Novo mesto)

Že včeraj smo poročali o prometni nesreči, ki so jo v noči na sredo v naselju Krka obravnavali policisti PP Novo mesto. 17-letnik je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v križ. Poškodoval se ni, seveda nima vozniškega dovoljenja, je pa v vozilu prevažal več izdelkov iz bakra, za katere ni znal pojasniti izvora. Policisti sumijo, da gre za ukradene predmete, zato so jih zasegli, prav tako so mladeniču zasegli osebni avtomobil Renault clio. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pozivajo pa oškodovanca, ki so mu bili zaseženi izdelki ukradeni, da se zglasi na PP Novo mesto na Ljubljanski cesti 30 ali pokliče na 07 332 72 00.

Pijan in brez vozniške trčil v oporni zid in pobegnil - zakaj, ni skrivnost

Včeraj okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča v Straži pri Raki. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 27-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v oporni zid ob cesti in se prevrnil. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval, prav tako lažje je bil poškodovan tudi 13-letni potnik. Medtem, ko so čakali na prihod reševalnega vozila, je 27-letnik pobegnil, a so ga izsledili in prijeli. Ugotovili so, da je zoper njega sodišče izdalo odredbo za privedbo na prestajanje zaporne kazni, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v zavod za prestajanje kazni zapora.

Ostal brez audija

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa v Ručetni vasi okoli 16. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A3. 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem vozilu pa so bile nameščene tuje registrske tablice. Audi so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Novem mestu je v noči na sredo nekdo vlomil v zabojnik in ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je izvajalca del oškodoval za okoli 4.000 evrov.

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu je v isti noči nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Krškem je davi nekaj po 5. uri nekdo vlomil v prostore za prodajalno in po sprožitvi alarmne naprave pobegnil. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Brez veljavnega vozniškega in s ponarejenimi dokumenti

Na mejni prehod Obrežje je sinoči okoli 22. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Volkswagen tiguan slovenskih registrskih oznak. 29-letni državljan Sirije z dovoljenjem za bivanje v Romuniji je imel ponarejeno vozniško dovoljenje. Avtomobil so zasegli in tujcu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo in obdolžilnim predlogom ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Jereslavec, Obrežje, Mostec, Mihalovec, Dobova, Brezje pri Veliki Dolini) včeraj prijeli 47 državljanov Sirije, 22 Afganistana, šest Konga, dva državljana Bangladeša in Kube, državljana Turčije in Irana. Na območju PP Črnomelj (Špeharji, Žuniči, Stari trg ob Kolpi) so prijeli osem državljanov Sirije in šest iz Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 76. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 213 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmotno škodoa. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

