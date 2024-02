Obračun pred trgovskim centrom: Hudo poškodovan moški kot epilog dolgotrajnega spora

28.2.2024 | 09:35

Simbolna slika (Foto: M. Vavpotič)

Sinoči nekaj pred 19. uro je na parkirnem prostoru trgovskega centra v Dobovi nekdo poškodoval moškega in pobegnil s kraja. Poškodovanega moškega iz naselja v okolici Brežic so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih zbranih obvestilih kriminalistov in policistov je storilec z ostrim predmetov napadel oškodovanca in ga poškodoval. Žrtev in storilec naj bi se poznala in sta že dalj časa v sporu. Kriminalisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. Po zaključeni preiskavi bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Z 2,8 promila alkohola vijugal po cesti

Črnomaljski policisti so bili sinoči nekaj pred 21. uro obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je na cesti med Dragatušem in Malim Nerajcem vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 59-letnega voznika iz Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,36 miligrama alkohola (2,8 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Privedli ga bodo v postopek pred pristojno sodišče.

Voznik tovornjaka na mejo z 1,8 promila alkohola

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo včeraj nekaj pred 4. uro pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom hrvaških registrskih oznak. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 45-letni državljan Bosne in Hercegovine je imel v litru izdihanega zraka 0,85 miligrama alkohola (1,8 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

17-letnik brez vozniške z bakrom v avtu

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti včeraj nekaj pred 17. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo. Med postopkom so ugotovili, da 20-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, tehnično nepopoln in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni tuji registrski tablici. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.100 evrov.

V noči na sredo so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v naselju Krka. Ugotovili so, da je 17-letnik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v križ. Poškodoval se ni, nima vozniškega dovoljenja, v vozilu pa je imel več predmetov iz bakra, za katere ni znal pojasniti izvora. Policisti sumijo, da gre za ukradene predmete, zato so jih zasegli, prav tako so kršitelju zasegli osebni avtomobil Renault clio. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Jesenice, Dobova) včeraj prijeli 31 državljanov Afganistana, deset Sirije, devet Rusije, štiri državljane Alžirije in Konga ter državljana Indije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Vinica) so prijeli šest državljanov Sirije, državljana Palestine in Maroka, na območju PP Metlika (Rosalnice) štiri državljane Maroka in na območju PP Novo mesto (Črmošnjice pri Stopičah) državljana Maroka in Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto sovčeraj skupno posredovali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 160 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Pridržali so dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj hude in lahkih telesnih poškodb, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.