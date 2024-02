Romi kupujejo stare zidanice. Od kod jim denar?

27.2.2024 | 13:30

Semič - panorama z višine okoli 100 metrov (Foto: Uroš Novina)

Semič - Semiški občinski svetnik Alojz Simončič je na zadnji seji opozoril na poslabšane varnostne razmere v občini. Prepričan je, da bodo še slabše, saj skupini občanov, pri čemer je poudaril, da gre za nekatere Rome, nihče ne more do živega. Dejal je tudi, da ga moti, ker stare zidanice in objekte v Semiču kupujejo Romi, podobno pa je tudi v drugih krajih, kjer živi ta narodnostna skupina.

Vprašal se je, kje dobijo denar za odkup nepremičnin, saj so vsi prejemniki denarne socialne pomoči.

To je zanimalo tudi nekatere druge občinske svetnike.

Županja Polona Kambič je pojasnila, da lahko vsak proda svoj objekt brez vednosti občine.

M. G.