Bežal, razgrajal, pihati ni hotel. Končal v lisicah

23.2.2024 | 11:00

Včeraj nekaj pred 17. uro so brežiški policisti v Selih pri Dobovi zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 46-letnik, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali, in zakrivil še več drugih kršitev cestno prometnih predpisov, je opravljanje preizkusa odklonil. Med postopkom je kršil javni red in mir in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje, danes sporočajo s PU Novo mesto. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.611 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 23 kazenskih točk, še dodajajo na PU.

Vlomil v vikend

Med 17. 2. in 22. 2. je v Gabrijelah na območju PP Sevnica nekdo skozi balkonska vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Tihotapec in migranti

V minuli noči so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf nemških registrskih oznak. 30-letni državljan Moldavije je prevažal tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Moldavije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Jereslavec, Trnje, Bukošek, Brežice, Kapele) prijeli 29 državljanov Sirije, 26 Afganistana, 15 Maroka, štiri državljane Rusije in državljana Turčije. Na območju PP Črnomelj (Mali Nerajec) so prijeli 15 državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 212 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. Posredovali so zaradi nasilja v družini na območju PP Dolenjske Toplice in 40-letnemu nasilnežu prepovedali približevanje nekdanji partnerki in otrokom. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.