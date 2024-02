Mladoletnik z nožem napadel vrstnika

20.2.2024 | 13:40

Črnomaljski policisti so včeraj okoli 16. ure prejeli obvestilo o pretepu dveh mladoletnikov v prostorih bencinskega servisa. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in pretepa dveh najstnikov iz okolice Črnomlja. 15-letnik je med pretepom z ostrim predmetom lažje poškodoval 14-letnika. Okoliščine kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe policisti še preiskujejo, o ugotovitvah pa bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V Dolnji Stari vasi na območju PP Šentjernej je med 18. 2. in 19. 2. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.800 evrov škode.

V Vrčicah na območju PP Črnomelj je med 16. 2. in 19. 2. neznanec iz rezervoarja delovnega stroja iztočil in odtujil okoli 150 litrov goriva. Prav tako med 16. 2. in 19. 2. je v Krškem nekdo iz rezervoarja delovna stroja odtujil 150 litrov goriva.

Prijeli tatu

Včeraj malo po 17. uri je oškodovanec obvestil policiste PP Črnomelj, da naj bi z dvorišča počitniške hiše na območju Tanče Gore neznanec odtujil več predmetov. Med preiskavo so policisti ugotovili, da je kaznivega dejanja tatvine osumljen 48-letni moški iz Lokev. Storilca so izsledili, mu zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Jereslavec, Obrežje) izsledili in prijeli 15 državljanov Maroka, osem državljanov Afganistana, pet državljanov Sirije, tri državljane Pakistana, dva državljana Nigerije, dva državljana Bangladeša, državljana Palestine, državljana Alžirije, državljana Ukrajine, državljana Rusije in državljana Egipta. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli devet državljanov Maroka in državljana Palestine in na območju PP Krško (Krško) pa dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto v zadnjih 24 urah posredovali v 69 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje, še piše v poročilu Policijske uprave Novo mesto.

