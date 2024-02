SDS po političnem dogovoru umaknila predlog za razpis referenduma o Jek 2

19.2.2024 | 18:30

Vizualizacija projekta JEK2 (GEN energija)

Ljubljana/Krško - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor v torek še ne bodo obravnavali predloga za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji nove nuklearke v Krškem (Jek 2). Poslanska skupina SDS je namreč predlog umaknila, potem ko so se vse parlamentarne stranke v vmesnem času poenotile, da bodo referendumsko vprašanje oblikovale skupaj.

Poslanska skupina SDS je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji Jek 2 in manjših modularnih reaktorjev vložila sredi januarja, a se je od vložitve predloga vseh pet parlamentarnih strank poenotilo, da bodo skupaj oblikovale referendumsko vprašanje o projektu. Poleg tega so se strinjale, da bi bil posvetovalni referendum še letos, predvidoma v drugi polovici leta.

Kot so sicer predlagali v SDS, bi se referendumsko vprašanje na referendumu glasilo: "Ali ste za to, da Republika Slovenija zagotavlja stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo prek uporabe nuklearne energije z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško in manjših modularnih jedrskih reaktorjev?"

V največji opozicijski stranki so po dogovoru politike že izrazili pripravljenost, da predlog umaknejo, lahko pa bi tudi služil kot podlaga za iskanje soglasja strank okoli natančne formulacije vprašanja in datuma referenduma.

V čakanju na nadaljnje politične odločitve v družbi Gen energija, za zdaj edinemu investitorju v Jek 2, intenzivno izvajajo aktivnosti za pripravo dokončne investicijske odločitve. Gre predvsem za pripravo na umeščanje Jeka 2 v prostor in dialog s tremi potencialnimi dobavitelji tehnologije. Dokončne podrobnosti investicije naj bi bile znane v letu 2028, v najboljšem primeru pa bi novo nuklearko, katere vrednost je ocenjena na vsaj deset milijard evrov, po napovedih Gen energije dobili ob koncu naslednjega desetletja.

STA; M. K.