Trebnje ostaja vodilno

11.2.2024 | 11:40

Fotografije so s tekme v Velenju (Foto: RK Gorenje Velenje)

V 15. krogu lige NLB so se rokometaši Trima v derbiju z neodločenim razultatom razšli z velenjskim Gorenjem. Ribničani so zmagali, prav tako Dobovčani, drugič v sezoni. Poraz je zabeležil ivanški Sviš, Krka igra šele 21. februarja.

Gorenje Velenje - Trimo Trebnje 23:23 (11:11)

Rokometaši velenjskega Gorenja in trebanjskega Trima so se razšli z neodločenim izidom 23:23 (11:11).

* Rdeča dvorana, gledalcev 1250, sodnika: Žibret in Teršek.

* Gorenje Velenje: Skok 2, Taletović, Haseljić 2, Pipp 6, Velić 1, Maričić, Drobež, Tatar 1, Sokolič 4 (2), Verdinek 1, Šiško 3, Jezernik, Tajnik, Slatinek Jovičič 3, Predović, Hriberšek.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Slatinek Jovičič 5, Višček 2, Bulzamini, Didovič, Jurečič 1 (1), Kotar 1, Udovič, Miklavec 4, Grmšek 3, Grbić, Cingesar 1, Nešić 5, Krešić, Ćorsović 1.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 3 (2), Trimo Trebnje 3 (1).

* Izključitve: Gorenje Velenje 10, Trimo Trebnje 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Osrednja tekma kroga med vodilnimi Trebanjci in drugouvrščenimi Velenjčani se je v Rdeči dvorani končala z neodločenim izidom. Trebanjci, ki so pred slabim tednom dni premagali Celjane s 33:29, imajo po remiju v Šaleški dolini dve točki naskoka pred Velenjčani in Celjani, ki so brez težav visoko ugnali tekmece iz Ivančne Gorice s 40:28.

Uvodne minute so minile v znamenju Velenjčanov, njihova obramba je bila na visoki ravni, prav tako vratar Matevž Skok. Gostujoči trener Uroš Zorman je že po dobrih enajstih minutah - pri zaostanku 2:4 - zahteval prvo minuto odmora, a ta ni spremenila razmerja moči na igrišču.

Domači rokometaši so bili vselej majhen korak pred gostujočimi. V 16. minuti so prvič povedli za tri gole (7:4), a nato so do sape prišli tudi Dolenjci ter dve minuti kasneje po dveh golih Timoteja Grmška znižali na 7:8.

Do odhoda na veliki odmor sta obe ekipi imeli dobra in slaba obdobja v svoji igri. Najprej je velenjska zasedba znova povedla za tri gole (10:7), v končnici prvega polčasa pa so gostujočo ekipo dvignile verižne obrambe vratarja Alena Skledarja, tako da so njegovi soigralci v polju v 30. minuti - po golu nekdanjega reprezentanta Darka Cingesarja - prvič na dvoboju izenačili (11:11).

V drugi polovici tekme se je v Rdeči dvorani nadaljeval boj za vsak košček igrišča. Velenjčani so najprej imeli prednost enega do dveh golov, v 43. minuti pa so tekmecem prvič pogledali v hrbet, potem ko je iz krilnega položaja na desni strani zadel Ignjat Nešić (15:16).

Domači trener Zoran Jovičić je po prvem zaostanku na izjemno pomembni tekmi zahteval minuto odmora, a gosti so minuto kasneje povedli za dva gola (17:15). Gostitelji so odgovorili z delnim izidom 4:0, v 47. minuti so po zadetku Petra Šiška in vratarja Skoka prek celega igrišča znova povedli z 19:17.

Po Zormanovi minuti odmora so Velenjčani po golu Šiška povedli z 21:18, a gostitelji v prelomnih trenutkih dvoboja niso zadržali lepe prednosti. Trebanjci so v 58. minuti po golu Grmška izenačili na 22:22, v začetku zadnje minute pa po zadetku Vida Miklavca povedli s 23:22.

Približno 35 sekund pred koncem dvoboja je Urban Pipp izenačil na 23:23, Zorman pa je zahteval svojo zadnjo minuto odmora. Njegovi varovanci v zadnjih 20 sekundah niso zabili zmagovitega gola, ostalo je pri remiju.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Pipp s šestimi goli, prvo ime dvoboja pa je bil vratar Skok, ki je 13 obrambam dodal še dva zadetka. V gostujoči sta Staš Slatinek Jovičič in Nešić dosegla po pet golov, vratar Skledar pa je zaustavil devet strelov.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila zadnjeuvrščeno Dobovo, velenjska se bo v gosteh pomerila z Ivančno Gorico.

Riko Ribnica - Ljubljana 41:30 (23:16)

Rokometaši Rika Ribnice so v 15. krogu lige NLB premagali Ljubljano z 41:30 (23:16).

* Športni center Ribnica, gledalcev 300, sodnika: Hotko in Miklavčič.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec 1, Planinšek, Mihelič 2, Žagar 3, Pirnat 2, Skol 2, Cimerman 2, Đekić 7, Knavs 15 (6), Zakrajšek, Nosan, Grebenc 1, Hrastnik 6.

* Ljubljana: Logar, Gaberc, Lukman 2, Vrbinc 1, Jaklič 3, Novak 3, Brulec 3, Nosan 1, Kamnikar 2, Makivić 2, Kamenicki 1, Lukman 6, Pernovšek 1, Tomšič 4 (4), Ključanin 1.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 6 (6), Ljubljana 4 (4).

* Izključitve: Riko Ribnica 8, Ljubljana 0 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so brez težav osvojili načrtovani točki, predzadnji rokometaši iz slovenske prestolnice jim niso bili kos v nobenem elementu igre.

Gostitelji so vodili od prve do zadnje minute in postopoma višali svojo prednost. V prvi polovici tekme so največ vodili za devet golov, najvišja razlika v njihovo korist pa je znašala 11 zadetkov.

Pri Ribničanih je blestel prvi strelec lige Uroš Knavs, ki je gostom nasul kar 15 golov, vratar Gašper Dobaj pa je zaustavil 12 strelov. Jure Lukman je za Ljubljančane dosegel šest zadetkov.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Kopru.

Dobova - Škofljica 29:27 (15:12)

Rokometaši iz Dobove so premagali Škofljico z 29:27 (15:12).

* Športna dvorana, gledalcev 100, sodnika: Marko in Matjaž Pirc.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban, Gerjovič 2, Stunković, Romih 5, Pintar 9 (5), Maslovar, Rantah 4, Mladkovič 1, Ferenčak 5, Kozolić 3, Baznik, Maček.

* Škofljica: Mlakar, Šalamon, Dolinšek Kogoj 1, Kljun 1, Levstek 2, Gliha 5, Rot 3, Pangerc, Lešek, Krese 5 (3), Nosan 4, Šnajdar 1, Etling, Pangerc 2, Drnovšek 1, Rot 2.

* Sedemmetrovke: Dobova 6 (5), Škofljica 5 (3).

* Izključitve: Dobova 10, Škofljica 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Dobove so dosegli drugo zmago v elitnem ligaškem tekmovanju. Po zmagoslavju nad Škofjeločani v 12. krogu so bili tokrat boljši še od tekmecev s Škofljice.

Izbranci domačega trenerja Damjana Radanovića so vodili od prve do zadnje minute. V 24. minuti že za pet golov (12:7), na koncu prve polovice tekme pa za tri (15:12).

Gostitelji so večji del drugega polčasa imeli prednost dveh do štirih golov, v živčni končnici pa so se jim slabi dve minuti pred koncem gosti po golu Juša Rota približali na gol zaostanka (27:26). Posavci so po minuti odmora prek Nika Rantaha povedli z 28:26, prednost pa zadržali do zadnjega zvoka sirene za končno zmago 29:27.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Blaž Pintar z devetimi, vratar Josip Žitković pa je zbral 12 obramb. V gostujoči sta Matija Gliha in Žan Krese dosegla po pet golov.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem.

Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica 40:28 (21:12)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so premagali SViš Ivančno Gorico s 40:28 (21:12).

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 300, sodnika: Smolko in Knez.

* Celje Pivovarna Laško: Zaponšek, Gaberšek, Perić 3 (1), Marguč 6, Mazej 3, Cokan 4 (1), Ćirović 1, Antonijević 4, Marić 1, Ivanković, Janc 1, Milićević 6, Korže Lesjak, Žabić 3, Mlakar 5, Rakita 3.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 1, Justin 3, Tekavčič, Klemenčič 2, Omahen 1, Kutnar, Pirnat 2 (1), Grum 6, Marojević 2 (1), Bradač 2, Korošec 3, Kompare 2, Košir 4 (1), Erčulj.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 2 (2), Sviš Ivančna Gorica 4 (3).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 10, Sviš Ivančna Gorica 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Slovenski prvaki iz Celja so na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni v Stični osvojili le točko, na tokratnem drugem ligaškem dvoboju pa so v Zlatorogu zanesljivo ugnali tekmece iz Ivančne Gorice. Vse dvome o zmagi so razrešili v prvi polovici tekme.

Tekma je bila izenačena le v uvodnih petnajstih minutah, nato pa so na igrišču zagospodarili izbranci domačega trenerja Alema Toskića. Po vodstvu 6:5 so se dobesedno razleteli na igrišču in po delnem izidu 7:0 povedli s 13:5.

Na veliki odmor so se odpravili s prednostjo devetih golov (21:12). V drugi polovici tekme so prednost neprestano plemenitili, najvišja je znašala 15 golov (40:25).

V štajerski ekipi sta bila najbolj učinkovita Mai Marguč in Uroš Miličević. Oba sta dosegla po šest golov, vratar Rok Zaponšek pa je zbral 16 obramb. Janez Grum je za Dolenjce dosegel šest zadetkov.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostila Gorenje Velenje.

Izidi 15. kroga lige NLB v rokometu in lestvica

* Izidi, 15. krog:

- petek, 9. februar:

Gorenje Velenje - Trimo Trebnje 23:23 (11:11)

Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica 40:28 (21:12)

Dobova - Škofljica 29:27 (15:12)

- sobota, 10. februar:

Urbanscape Loka - Koper 24:28 (13:15)

Slovenj Gradec - Jeruzalem Ormož 25:27 (12:13)

Riko Ribnica - Ljubljana 41:30 (23:16)

- sreda, 21. februar:

19.00 Krka - LL Grosist Slovan

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 15 13 1 1 491:384 27

2. Celje Pivovarna Laško 15 12 1 2 502:420 25

3. Gorenje Velenje 15 11 3 1 458:377 25

4. Jeruzalem Ormož 15 9 2 4 411:402 20

5. Riko Ribnica 15 8 2 5 501:470 18

6. Krka 14 7 3 4 409:366 17

7. Koper 15 8 0 7 434:415 16

8. Sviš Ivančna Gorica 15 6 2 7 430:444 14

9. Slovenj Gradec 15 5 2 8 424:443 12

10. Urbanscape Loka 15 4 2 9 426:467 10

11. Škofljica 15 4 1 10 396:450 9

12. LL Grosist Slovan 14 3 1 10 376:415 7

13. Ljubljana 15 2 0 13 406:505 4

14. Dobova 15 2 0 13 367:473 4

STA; M. K.