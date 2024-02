V krškem Gibanju Svoboda zaskrbljeni nad pomanjkanjem odprtosti in dialoga v občini

6.2.2024 | 11:50

Lanska ustanovna seja krškega Gibanja Svoboda, ki se je je med drugimi udeležila tudi poslanka Državnega zbora Tamara Vonta (Foto: arhiv; Gibanje Svoboda Krško)

Krško - V mestnem odboru Gibanja Svoboda v Krškem so ob nedavni razrešitvi njihove podžupanje Brigite Piltaver Imperl zaskrbljeni nad signali, ki jih občanom glede politične kulture in sodelovanja pošiljajo odločitve župana Janeza Kerina o razrešitvi že dveh podžupanj. Vseeno napovedujejo nadaljevanje z delom, ki temelji na dialogu in sodelovanju.

"Že druga razrešitev je simptom širšega problema pomanjkanja odprtosti, dialoga in pripravljenosti na kompromise," so zapisali v Gibanju Svoboda.

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je namreč z 31. januarjem, kot smo poročali, z mesta podžupanje razrešil Brigito Piltaver Imperl, sicer mestno svetnico Gibanja Svoboda. Aprila lani je z mesta podžupanje razrešil tudi Ivanko Černelič Jurečič, sicer občinsko svetnico na listi Modra smer, na kateri je kandidiral tudi sam. Pri obeh je kot razlog navedel izgubo zaupanja.

V krškem Gibanju Svoboda ob obeh razrešitvah opozarjajo na pomen dialoga in medsebojnega zaupanja v lokalni samoupravi. "Čeprav spoštujemo pravico župana do organizacije svoje ekipe, smo zaskrbljeni glede signalov, ki jih njegove odločitve pošiljajo občankam in občanom glede politične kulture in sodelovanja v naši občini, zato menimo, da je že druga razrešitev podžupanje simptom širšega problema pomanjkanja odprtosti, dialoga in pripravljenosti na kompromise," so zapisali.

Poudarjajo, da neformalna koalicija Modre Smeri, SDS in Gibanja Svoboda v mestnem svetu v praksi nikoli ni zaživela, saj so takoj nastale kršitve pri dogovorih. Ob tem dodajajo, da bo čas razkril pravo naravo dogajanj v ozadju nedavnih odločitev.

Posredno so se dotaknili tudi tega, da so mestni svetniki Gibanja Svoboda na sejah mestnega sveta v preteklosti glasovali različno. "Vprašanja o tem, ali so se dogovori in usklajevanja med določenimi svetniki Gibanja Svoboda dogajala že dolgo pred temi javno znanimi dogodki, ostajajo odprta. Zavedamo se, da je politika včasih teren konflikta in nasprotujočih si interesov, zato smo mnenja, da mora biti naše skupno delo vedno usmerjeno v iskanje najboljših rešitev za naše občanke in občane," so zapisali.

Sicer pa verjamejo, da je uspešno upravljanje občine možno le s skupnimi prizadevanji in spoštovanjem različnih mnenj. "V tem duhu bomo nadaljevali z delom, ki temelji na iskrenem dialogu in sodelovanju. Naš cilj ostaja nespremenjen: delovati v najboljšem interesu vseh občank in občanov," so sklenili svoj dopis.

