Krkin božični koncert z vrhunskima mladima pianistoma

16.12.2023 | 11:30

Fotografije: Krka d.d.

Novo mesto - V Krki so na svojem letošnjem božičnem koncertu prisluhnili mednarodno uveljavljenima mladima umetnikoma, slovenski pianistki Meti Fajdiga in brazilskemu pianistu Richardu Octavianu Kogimi.

S črno-belimi tipkami sta obiskovalce popeljala v svet glasbe Debussyja, Rahmaninova, Ravela in drugih priznanih skladateljev klasične glasbe.

Krkini kulturni večeri imajo sicer bogato tradicijo. Njihovi začetki segajo v leto 2008, ko so v samostanski cerkvi kostanjeviške Galerije Božidar Jakac nastopili člani ruskega komornega zbora Smolniške katedrale iz Sankt Peterburga. Sledili so jim številni vrhunski domači in tuji glasbeni in drugi ustvarjalci, z nastopi katerih so si v Krki, kot sporočajo iz podjetja, prizadevali obogatiti kulturni utrip na Dolenjskem.

Meta Fajdiga je klavir študirala v razredu svetovno priznanega pianista in pedagoga Konstantina Šerbakova. Na Visoki šoli za umetnost v Zürichu je po dveh opravljenih magisterijih končala še specializacijo iz klavirja. Leta 2016 je postala solistka fundacije Orpheum Stiftung, ki mlade glasbenike povezuje z mednarodno priznanimi umetniki in orkestri ter jim tako pomaga k večji mednarodni uveljavljenosti. Med drugim je nastopila na Arosa Musik Festival, na katerem je s švicarskim pianistom Oliverjem Schnyderjem izvedla Schubertovo Fantazijo za klavir štiriročno. Leta 2016 je nastopila na podelitvi nagrad Züriškega filmskega festivala.

Koncertirala je na odrih po Sloveniji, Italiji, Slovaški, Franciji in Švici. S simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo Ljubljana je dvakrat izvedla Lisztov Totentanz za klavir in orkester, za kar je prejela Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Kot solistka je nastopila tudi z Orkestrom Slovenske filharmonije, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, Filharmoničnim orkestrom iz Jene, Simfoničnim orkestrom Alumni, Simfoničnim orkestrom Mitteleuropa in Salonskim orkestrom St. Moritz. Večkrat je zmagala na tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev TEMSIG ter mednarodnih tekmovanjih po Evropi.

Na študijski poti so jo podprle različne ustanove, med drugim tudi podjetje Krka in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Richard Octaviano Kogima, rojen v São Paulu, kot dirigent, solist in komorni glasbenik nastopa v Braziliji, ZDA in Evropi. S svojimi interpretacijami se uveljavlja kot ugleden umetnik svoje generacije. Njegovo odličnost potrjujejo tudi številne nagrade na mednarodnih klavirskih tekmovanjih po vsem svetu. Nedavno je kot dirigent debitiral v domači Braziliji s Simfoničnim orkestrom Univerze v São Paulu in Orkestrom NEOJIBA na odprtju njihove sezone. Izbran je bil tudi za dirigenta dirigentske akademije Järvi 2023. Na njegov razvoj je najbolj vplival švedski dirigent Herbert Blomstedt, ki ga je leta 2022 povabil na turnejo z glavnimi ameriškimi orkestri.

Svojo strast do glasbe uresničuje tudi kot pedagog, in sicer v Zürichu poučuje klavir in komorno glasbo na Visoki šoli za umetnost in na konservatoriju. Tu je z najvišjimi ocenami magistriral iz glasbenega performansa in klavirske pedagogike, oboje v razredu Konstantina Šerbakova, v razredu Markusa Utza pa je magistriral še iz dirigiranja.

M. K.