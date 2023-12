Krka v Kranju prigarala zmago po preobratu; zmaga nad Triglavani pa razveljavljena

3.12.2023 | 09:00

Novomeški odbojkarji so sinoči sicer zmagali, a ostali brez zmage nad Triglavani. (Foto: arhiv; MOK Krka)

Kranj - Odbojkarji novomeške Krke so po velikem preobratu, zaostajali so že z 0:2, zmagali v Kranju. Tekma je bila zelo izenačena, Novomeščani, pri katerih je Miha Bregar dosegel 25, Martin Kosmina 21, Uroš Erpič pa štiri bloke, pa so do zmage prišli predvsem zaradi nekoliko bolj zbrane igre v dolgih končnicah četrtega ter petega niza.

Izjavi po tekmi:



Trener Sašo Rop, Hiša na kolesih Triglav: »Zaslužena zmaga gostov. Mi smo po nizu in pol nehali igrati, na koncu smo se borili in imeli mnogo žog za zmago, ampak enostavno mislim, da je danes usoda tako želela.«



Trener Jernej Rojc, Krka: »Za Krko je težek teden. Pričakovali smo, da se bo zgodilo, to, kar se je, kljub temu da smo dominirali na domači tekmi smo vedeli, da Kranj želi doma vsako tekmo zmagati in smo se na to pripravili. Kar se taktike tiče smo bili v redu pripravljeni. Borili smo se do konca. Svojim igralcem moram čestitati za karakter, ki so ga pokazali. Druge ekipe nas mogoče malo podcenjujejo, na ta način pa bo verjetno še kdo izgubil točke proti nam.«

Krka bo prihodnjo soboto, 9. decembra, v domači dvorani Marof ob 19. uri

gostila Fužinar Sij Metal Ravne.

HIŠA NA KOLESIH TRIGLAV - KRKA 2:3 (15, 24, -13, -23, -21)

* Dvorana Planina, gledalcev 150, sodnika: Perčič, Kramar.

* Hiša na kolesih Triglav: Andovski, Nanut 8 (1 blok), Peruničić 11 (1 as, 1 blok), Tučen 8 (2 asa, 3 bloke), Fajfar, Snedec 11 (5 blokov), Šikanič 2 (1 blok), Mali 2 (1 blok), A. Adžović, Jovović 34 (3 ase), Zalokar, Jančič.

* Krka: Jarvis, G. Erpič 6 (1 blok), Kocjančič, Kosmina 21 (3 ase, 1 blok), Bregar 25 (2 asa, 1 blok), Verdinek, Kožar 2 (1 blok), Pulko, U. Erpič 10 (4 bloke), Lindič 1, Kern, Rojnik 15 (1 as, 1 blok), Jakše.

Zmaga nad Triglavani razveljavljena

Odbojkarji Krke so v sredo, 22. novembra, v domači dvorani odigrali prestavljeno tekmo četrtega kroga prvenstva proti Hiši na kolesih Triglavu. Novomeščani so sicer z izjemno predstavo vpisali zmago, a pred kratkim je sledil hladen tuš. Sekretar tekmovanja je namreč zmago Krke razveljavil, saj je šlo za prestavljeno tekmo, na kateri pa je v dresu Krke nastopil igralec, ki na prvotnem terminu še ni imel pravice nastopanja.

Sklep:

“Tekma 4. kroga 1A. DOL moški med ekipama Krka in Hiša na kolesih Triglav, se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopa, registrira z rezultatom 3:0 b.b. za Hiša na kolesih Triglav.”

Izidi 10. kroga 1. DOL Sportklub za moške in lestvica

* Izidi:

Hiša na kolesih Triglav - Krka 2:3 (15, 24, -13, -32, -21)

Fužinar Sij Metal - ACH Volley 0:3 (-14, -20, -17)

Panvita Pomgrad - Alpacem Kanal 1:3 (-21, -19, 20, -20)

Merkur Maribor - Calcit Volley 0:3 (-19, -13, -20)

- lestvica:

1. Calcit Volley 11 10 1 32:4 31

2. ACH Volley 11 10 1 30:6 30

3. Merkur Maribor 11 6 5 22:19 18

4. Hiša na kolesih Triglav 11 5 6 21:24 15

5. Panvita Pomgrad 11 5 6 17:22 14

6. Fužinar Sij Metal 11 4 7 15:25 12

7. Alpacem Kanal 11 2 9 13:29 6

8. Krka 11 2 9 9:30 6

